Анекдоты: Хорошо, что есть что вспомнить. Плохо, что внукам об этом не расскажешь

Сижу в кафе. Подходит парень и говорит:

- Девушка, можно я за вас заплачу?..

Ну я не растерялась - достала квитанции за отопление, газ, свет, воду…

* * *

Соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не бухают, не шумят.

Такое впечатление, что сидят и подслушивают.

* * *

Деньги двигаются с высокой скоростью. Не успели их выделить на строительство дороги под Ухрюпинском - глядь, а на них уже строят дом в Монте-Карло.

* * *

После получения высшего образования перед вами открываются сотни дорог, которые можно подмести!

* * *

Дикий скандал разгорелся в США: на соревнованиях по женскому плаванию была обнаружена женщина.

* * *

Две соседки судачат на лавочке:

- Петровна, а чего это сынок твой такую страшную в жены взял?

- Да нормально... будет кому дом охранять.

* * *

Чубайс в Греции... Явлинский в Лондоне... Ну вот и сбылось: российские пенсионеры путешествуют по миру. Шах и мат, критики демократических реформ!

* * *

- Слушай, а когда отменили крепостное право?

- В шестьдесят первом.

- Тогда же Гагарин в космос полетел.

- Ну, видимо, в честь этого и отменили.

* * *

- Петрович, с Днем взятия Бастилии тебя!

- Ну спасибо! А я уж думал, никто так и не поздравит.

* * *

Пора расширять круг знакомств, а то друзья уже перестали давать в долг.

* * *

Только в «черную пятницу» вы можете купить два ненужных товара по цене одного!

* * *

Для укрепления здоровья лучше купаться не зимой в полынье, а круглый год в роскоши.

* * *

- Я уже двадцать лет женат и люблю одну и ту же женщину.

- Твоя жена, должно быть, очень счастлива.

- Да она не знает об этом.

* * *

- Вот мы недавно в горы поднялись, решили шашлык пожарить, а костер развести не смогли.

- Ну, наверное, высоко забрались, кислорода не хватало.

- Ты слышал, что умные люди говорят? Кислорода не хватало! А ты заладил: дрова нужны, дрова...

* * *

Видеть алкашей на районе не так грустно, если представлять, что это пираты сошли на берег отдохнуть.

* * *

Друзья, которые выкладывают фото с грибами! Вы на следующий день тоже хоть что-то выкладывайте.

* * *

Когда Вася ввязался в драку и получил кулаком в челюсть, он сразу вспомнил все, чему учил его отец. Но умение коптить свинину, увы, никак не пригодилось в этой ситуации.