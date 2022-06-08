Анекдоты: Хорошо, что есть что вспомнить. Плохо, что внукам об этом не расскажешь

Сижу в кафе. Подходит парень и говорит:
- Девушка, можно я за вас заплачу?..
Ну я не растерялась - достала квитанции за отопление, газ, свет, воду…
* * *
Соседи реально бесят. Не сверлят, не слушают музыку, не бухают, не шумят.
Такое впечатление, что сидят и подслушивают.
* * *
Деньги двигаются с высокой скоростью. Не успели их выделить на строительство дороги под Ухрюпинском - глядь, а на них уже строят дом в Монте-Карло.
* * *
После получения высшего образования перед вами открываются сотни дорог, которые можно подмести!
* * *
Дикий скандал разгорелся в США: на соревнованиях по женскому плаванию была обнаружена женщина.
* * *
Две соседки судачат на лавочке:
- Петровна, а чего это сынок твой такую страшную в жены взял?
- Да нормально... будет кому дом охранять.
* * *
Чубайс в Греции... Явлинский в Лондоне... Ну вот и сбылось: российские пенсионеры путешествуют по миру. Шах и мат, критики демократических реформ!
* * *
- Слушай, а когда отменили крепостное право?
- В шестьдесят первом.
- Тогда же Гагарин в космос полетел.
- Ну, видимо, в честь этого и отменили.
* * *
- Петрович, с Днем взятия Бастилии тебя!
- Ну спасибо! А я уж думал, никто так и не поздравит.
* * *
Пора расширять круг знакомств, а то друзья уже перестали давать в долг.
* * *
Только в «черную пятницу» вы можете купить два ненужных товара по цене одного!
* * *
Для укрепления здоровья лучше купаться не зимой в полынье, а круглый год в роскоши.
* * *
- Я уже двадцать лет женат и люблю одну и ту же женщину.
- Твоя жена, должно быть, очень счастлива.
- Да она не знает об этом.
* * *
- Вот мы недавно в горы поднялись, решили шашлык пожарить, а костер развести не смогли.
- Ну, наверное, высоко забрались, кислорода не хватало.
- Ты слышал, что умные люди говорят? Кислорода не хватало! А ты заладил: дрова нужны, дрова...
* * *
Видеть алкашей на районе не так грустно, если представлять, что это пираты сошли на берег отдохнуть.
* * *
Друзья, которые выкладывают фото с грибами! Вы на следующий день тоже хоть что-то выкладывайте.
* * *
Когда Вася ввязался в драку и получил кулаком в челюсть, он сразу вспомнил все, чему учил его отец. Но умение коптить свинину, увы, никак не пригодилось в этой ситуации.