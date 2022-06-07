В Ставрополе открылся Центр уличного баскетбола

На Ставрополье открылся новый спортивный объект международного класса — Центр уличного баскетбола. Он возведен в рамках «Первого всероссийского спортивного проекта «ПСБ – Детям». И теперь доступен для всех желающих.

- Это еще один современный, отвечающий высочайшим стандартам спортивный объект, где могут заниматься любители и профессионалы, взрослые и дети. Он находится в непосредственной близости от детских садов, школ, парка и, что для нас очень важно, рядом с Центром адаптивной физкультуры. Это значит, наша площадка делает спорт доступнее, в том числе и для детей с индивидуальными особенностями развития. Ведь она полностью адаптирована и комфортна для всех любителей спорта без исключения, – заявил на открытии центра директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц.

Как пояснили в ПСБ, спортивный комплекс состоит из баскетбольной и стритбольной площадок с экологичным, износостойким, всепогодным покрытием. Центр рассчитан на 5 колец общей площадью более 2000 квадратных метров. В центре предусмотрены отдельные пространства для занятий воркаутом, оборудованные тренажерами, и зоны с трибунами для болельщиков.

- Наша совместная программа продолжается и теперь охватила один из южных регионов России, который имеет богатую и яркую баскетбольную историю. Мы очень рады, что на этих площадках на протяжении долгого времени дети, подростки, да и вообще все желающие смогут играть в баскетбол. Огромные слова благодарности ПСБ, который на протяжении двух лет поддерживает и ведет этот проект. Мы будем делать все возможное, чтобы в Центре собиралось большое количество любителей нашей игры. Не сомневаемся, что желающих будет много – тем более, что хорошая погода в Ставропольском крае располагает к регулярным занятиям баскетболом, – отметил президент РФБ Андрей Кириленко.

Кстати, площадка полностью соответствуют регламенту ФИБА и позволяет проводить массовые турниры, фестивали ГТО, соревнования любого уровня - городские, областные, окружные, всероссийские и международные.

- Для нашего края, для нашей страны важны спортивные достижения, важны победы. Но главное, к чему мы стремимся, — это известное выражение — «в здоровом теле здоровый дух». Именно здоровым и сильным ребятам развивать Россию. А наши дети — самые талантливые и еще докажут это на спортивных аренах, – сказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Напомним, проект «ПСБ – Детям» стартовал в 2019 году. За это время было построено семь Центров уличного баскетбола. Помимо Ставрополя, они уже действуют в Туле и Новомосковске Тульской области, Волгограде, Чебоксарах, Калининграде и Тюмени. В ближайшее время подобные центры откроются еще в пяти российских городах: Архангельске, Ижевске, Нальчике, Новокузнецке и Оренбурге.