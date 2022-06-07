Совинформбюро и Минцифры простились со Страстным

Михаил Сеславинский и Владимир Григорьев у здания на Страстном. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…Сразу оговорюсь - ничего грустного у зазывал на это «Прощание со Страстным» так и не вышло. Да они и сами этого, похоже, не хотели. (Иначе бы пригласили профессиональных плакальщиц.)

Ведь офис, что значится на этом бульваре под N 5 и где со сталинских времен квартировали руководившие газетной-вещательной отраслью госучреждения - от Совинформбюро до Минпечати - умирать и не думает. Наоборот, эта фешенебельная четырёхэтажка без надзора не останется.

Как поведала мне замглавы Минцифры (так теперь называется позапрошлое Минпечати) Бэлла Черкесова, на лице которой я не заметил ни тени грустинки, ведомство уже перебралось в «Москва- Сити» и вроде неплохо там устроилось. А сюда, значит, вселяется «Аналитический центр правительства». (Ага, служба эта вон как разрослась, может быть, оно и хорошо.)

Поэтому, чтобы хоть как-то соблюсти законы жанра «поминок» - а они анонсировались так: «Начнём умирять страсти с 18.00» - мы с фотокором Володей Веленгуриным сразу же переключились на старожилов Страстного, 5 (а они здесь работали, нет - жили!) несколько десятилетий - Михаила Сеславинского и Владимира Григорьева. (Первый возглавлял Роспечать в различных ее вариациях, второй был вечным первым замом первого.)

В здание на Страстном бульваре переезжает Аналитический центр при правительстве РФ. Фото: РИА Новости

Кстати, прощальное фото на фоне исторического здания «экс-Совинформбюро… - экс-Минцифры» - только наполовину постановочное. Сеславинский без всякого напоминания достал из кармана платок и пролил в него неподдельную слезу. Ну, а Григорьев, уже по нашей просьбе, развел руками, но - и у него это вышло довольно искренне.

То, чем руководили эти двое, не вписывалось ни в один правительственный «Табель о рангах» и было объёмнее, чем просто госучреждение. Здесь не только осмысливали - куда лучше направить - бюджетные деньги, подбирали правильные адреса для грантов и готовили наградные представления для отличившихся.

Запросто можно было заглянуть «на огонёк» - пишуще-снимающий народ пускали сюда без пропусков, по редакционными удостоверениям. Просто поговорить по душам, а, когда можно было - то и выпить, и закусить, и даже - перекурить.)

Константин Эрнст, Андрей Колесников и Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А ещё здесь любили… праздники. Нет, не только профессиональные, а и - ну, чисто домашние. Раз в год, 1 апреля, на Страстном устраивали юморину, которую вели популярные артисты.

А однажды (о, ужас - и об этом тоже вспоминали на прощальной вечеринке) обсуждали «персональное дело»… самого Сеславинского!

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Алексей Громов и экс-руководитель Роспечати Михаил Сеславинский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ну, переводил шеф Роспечати - чисто «по-тимуровски» - старушку через дорогу, и, надо же было такому случиться - попал в «либеральный объектив» в виде «злостного нарушителя ПДД», шагающего на «красный свет»!

Помнится, добрую порцию иронии в это «разбирательство» добавляли немыслимые - будто снятые с Попандопуло из «Свадьбы в Малиновке»- галифе, в которых пришел Юрий Рост.

Впрочем, все тогда обошлось - Михаил Гусман предложил взять Сеславинского «на поруки».

Многие руководители СМИ помнят и заседание Общественного Совета Роспечати «О сексуальных домогательствах в медиа-отрасли», тогда Сеславинский сделал обзор от текстов… берестяных грамот до сегодняшнего дня…

За три с лишним часа вечеринки прозвучала только одна, по-настоящему печальная нота - это когда вспоминали, как в православном храме, который здесь рядышком, сразу же за углом, отпевали безвременно умершего экс-министра печати Михаила Лесина.

Почему же в остальном эта вечеринка так и не стала «поминальной»? Потому что прощались не с людьми - говорили «Счастливо оставаться!» зданию и его замечательной истории: от Юрия Левитана, который в Великую Отечественную бывал в Совинформбюро и - до Михаила Сеславинского и его друзей и коллег.

…После Страстного я заехал на улицу «Правды» и на Старый Петровско-Разумовский проезд, где когда-то квартировала «Комсомолка» и откуда мы выехали, не попрощавшись с родными стенами.

И - тоже прикоснулся к дорогим сердцу камням.