Минобороны: украинские националисты сожгли 50 тысяч тонн зерна

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Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан.

Руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев на прошедшем брифинге заявил, что несмотря на острый дефицит зерна и угрозу продовольственного кризиса, украинские вооруженные формирования, пренебрегая благополучием собственного народа, продолжают использовать критически важные объекты переработки и хранения зерновых культур в военных целях:

- «В населенном пункте Губаревка Харьковской области на территории элеватора боевики подразделений территориальной обороны разместили бронетехнику и оборудовали огневые позиции артиллерии».

- «В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777) из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации».

- «В поселке Новоэкономическое Донецкой Народной Республики и селе Нововасильевка Сумской области в ангарах зерно- и картофелехранилищ размещены подразделения ВСУ, а на прилегающей территории – тяжелая бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО».

- «В населенном пункте Новодонецкое Донецкой Народной Республики боевики украинских националистических формирований разместили на территории элеватора артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты».

- Цель подобных действий украинских националистов – спровоцировать ответный огонь, после чего по уже отработанному сценарию с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ обвинить Вооруженные Силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и создании угрозы продовольственной безопасности Украины, - отметил Мизинцев.

Генерал-полковник сообщил, что достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна.

- Это бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу «истинное лицо» киевского режима, который, фактически, применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа. Все это происходит в условиях полной поддержки со стороны стран так называемого цивилизованного Запада и не прекращающейся истерии вокруг лживых обвинений России в создании продовольственного кризиса в мире, - подчеркнул начальник Национального центра управления обороной России, акцентировал внимание журналистов, «что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры страны, в отличие от украинских вооруженных формирований».

Кстати, искусственное создание продовольственного кризиса в России было использовано либералами в феврале 1917-го года в Петрограде для свержения Николая II и в 1988-ом году по всей стране во время перестройки для создания революционных настроений в массах.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 22 695 человек, в том числе 3 069 детей, а всего с начала специальной военной операции –1 713 509 человек, из которых 276 428 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 249 602 единицы личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 663».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «За прошедшие сутки на «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации от иностранных и украинских граждан поступило 82 обращения с просьбами об эвакуации на территории России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 667 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 334,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведены 1 122 гуманитарные акции, в том числе четыре за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 220 тонн гуманитарной помощи».