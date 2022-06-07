Андрей Малахов показал неузнаваемую Жанну Агузарову

Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Андрей Малахов умеет удивлять. На днях известный телеведущий разместил в блоге видео с неузнаваемой Жанной Агузаровой.

Жанна Агузарова произвела фурор редким выходом. Королева рок-н-ролла появилась на публике впервые за долгое время. Артистка выступила с сольным концертом в Москве.

Во время мероприятия эпатажная звезда выступила с заявлением. "Космическая сила никогда не судит и не осуждает. Будьте благодарны за то, что имеете. И будете иметь еще больше", - обратилась Агузарова к зрителям.

Фанаты с большим трудом опознали артистку. Знаменитость выкрасила волосы в желтый цвет. Звезда сделала свой традиционный начес и предстала в лимонном платье в пол. На артистке было множество массивных украшений, а половину лица скрывали черные очки.

Не секрет, что Агузарова перенесла несколько пластических операций. По слухам, певица потратила на преображение миллионы рублей. Как считают специалисты, у Жанны были и подтяжка лица, и коррекция век, и липофилинг. "Видно, что филлеры вводились в губы и носогубные складки. Внешность кардинально изменилась", - рассказывали эксперты.

Многие советуют Агузаровой прекратить улучшать себя. "Чем больше было изменений в тканях, тем хуже они начинают заживать. Прогнозировать повторные операции довольно сложно. Сейчас я бы порекомендовал ей отойти от пластической хирургии и заняться восстановлением, реабилитацией", - резюмируют специалисты.