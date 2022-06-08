Стройка, телеграммы, касса: стало известно, кто из звезд подрабатывал и на какой работе

Вопрос дня: У вас подработки были? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей БЕЛОГОЛОВЦЕВ, режиссер, сценарист, продюсер:

- Яркая история с подработками была, когда я в школьные годы свои разносил телеграммы. И однажды не донес телеграмму - и два любящих сердца из Москвы и Питера не встретились. На моем заработке это не отразилось, но мне до сих пор за этот поступок стыдно - и я закончил эту свою карьеру, но месячную зарплату тогда я получил и быстро потратил.

Айрат БАГАУТДИНОВ, москвовед, экскурсовод:

- Я подрабатывал только в студенчестве, в Казани. Это были необходимые деньги, чтобы прожить день. Я учился на инженера-строителя и притом подрабатывал инженером на стройке. А в какой-то момент работал выпускающим редактором на радио, а также занимался копирайтингом, разрабатывал концепции рекламных роликов и даже был редактором на информационном городском портале, а также ведущим на корпоративах. Список подработок, которые я брал на себя в студенчестве, слишком велик. Я все перепробовал, чтобы понять свои профессиональные желания.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы, заслуженная артистка России:

- Я без отца росла и все время подрабатывала, с детства. Мама меня устроила в Белый зал, где был хороший живой оркестр, в Царском Селе. Среда, суббота, воскресенье - я подрабатывала кассиром. Работала экскурсоводом в Пушкинском парке, водила экскурсии все лето. Потом меня еще устроили администратором в дом отдыха. Я работала каждый день в свои каникулы. Хотя там очень смешные деньги были.

Алексей КУДЕЛИН (художник Вася Ложкин):

- Я собирал лекарственные травы и сушил их, а потом сдавал в аптеку. В Солнечногорске я халтурил в одном кооперативе, где нужно было передавать сообщения водителям, - тогда еще не был никакого интернета. А еще подрабатывал с пирожками на вокзале - тоже хорошая тема была.

Михаил КОНЕВСКИЙ, врач скорой помощи:

- Я уже работал на скорой, но 4 раза ездил в Польшу с товаром в начале 90-х. И поляки охотно покупали пластинки с Высоцким и Визбором. На полученные там доллары я потом отправлялся в Турцию и закупал там кожаные куртки. И дважды летал в Корею за мохеровыми куртками и шарфами. Это помогало тогда нормально жить - сейчас это представить сложно.

Ольга, читательница сайта KP.RU:

- Всю жизнь на подработках, хотя работаю в природоохранной государственной структуре. Но придет левый заказ рассчитать водопользование - вот и радость, вот и приработок.