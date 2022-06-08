Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 июня 2022 года: Зеленский хочет говорить с Путиным, Донецк защитят от обстрелов, Киев легализует марихуану

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Зеленский хочет переговоров с Путиным

Шестой президент Украины на видеоконференции, организованной британским изданием Finansical Times, заявил о том, что «победа должна быть достигнута на поле боя». Но добавил, что он готов к мирным переговорам с Владимиром Путиным. Зеленский говорил про то, что тупиковая ситуация во взаимоотношениях с Москвой для Киева не является оптимальным вариантом. Но для него все упирается в позицию Вашингтона и Брюсселя: «Нам нужен постоянный интерес со стороны Запада, западная поддержка суверенитета Украины». Лидер незалежной признает превосходство противника в вооружении и неспособность ВСУ наступать. И тут причины те же - в недостаточных объемах поставок вооружений странами Запада. Зеленского крайне огорчает, что западные санкции позицию России по Украине не изменили никак. И в этом он увидел вину западных партнеров. А если в зеркало посмотреть?

Незалежная легализует марихуану

В правительстве самостийной одобрили законопроект о легализации медицинского каннабиса в республике. По словам главы минздрава Виктора Ляшко, кабмин поддержал закон «О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны». Министр уточнил, что медпрепараты на основе каннабиса снижают болевые ощущения, снимают спазмы мышц и сосудов, лечат анорексию, тревожные расстройства и посттравматические стрессовые расстройства. Два года назад вопрос легализации марихуаны поднял шестой президент Украины. Две трети украинцев, судя по опросам, идею поддержали. И снится им трава, трава у дома...

Где ваши каски, немцы?

Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины, заявил, что его страна до сих не получила пять тысяч касок, которые ей обещала поставить ФРГ. По его словам, в незалежной «мучительно пытаются понять», какое вооружение Германия поставила Украине, и призвал немецкий народ «разобраться со своими политиками». Если возникают недопонимания и мучения, примите лекарство. Что-то из рекомендованного министром Ляшко.

Шойгу и Акар обсудили морские и зерновые дела

Главы оборонных ведомств России и Турции по телефону обсудили ситуацию вокруг украинских портов, в частности, и в черноморском регионе в целом. Сергей Шойгу детально проговорил с коллегой Хулуси Акаром то, что происходит вокруг портов Одессы и Николаева, которые были заминированы украинской стороной. Министры отдельно остановились на вопросах безопасности судоходства в Черном море — и на вариантах вывоза зерна с территории Украины. Правда, Киеву эти варианты почему-то не нравятся.

Северодонецк зачищают

Родион Мирошник, посол ЛНР в России, заявил, что Народная милиция ЛНР при поддержке российских подразделений выбила бойцов ВСУ из городской застройки Северодонецка и взяла под контроль большую часть этого города. По данным Мирошника, бои продолжаются на окраинах, в том числе на территории завода «Азот» и на ряде очистных сооружений. Украинские части пока занимают аэропорт в 7 километрах от города. Ранее Зеленский признал именно ситуацию в Северодонецке как наиболее угрожающую.

Херсонская область проведет референдум первой?

Кирилл Стремоусов, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области, рассказал, как на территории региона проведут референдум о вхождении субъекта в состав России. По его данным, в области уже создан общественный совет, который будет принимать «промежуточные решения». Стремоусов сообщил: «Думаю, это, скорее всего, будет референдум, который проведем на территории Херсонской области по самоопределению Херсонской области. А следующим этапом станут выборы, которые проведем на территории освобожденного региона. И далее будем уже законодательно работать». Говоря о сроках проведения референдума, Стремоусов сказал, что впереди еще много работы для того, чтобы люди сделали выбор «в пользу чего-то хорошего, светлого».

Почему Овсянникова стала Ткачук?

Марина Овсянникова, экс-редактор Первого канала, которая в марте появилась в его прямом эфире с плакатом против спецоперации, призвала считать ее украинкой. Вот что она написала: «Я не хорошая русская, я украинка. В знак поддержки Украины намерена сменить фамилию Овсянникова на свою родную фамилию Ткачук». За то, что находится на свободе, бывшая редактор почему-то поблагодарила президентов Украины и Франции и американских политиков. Заодно заявила, что не требует снятия санкций с России и не сотрудничает с российскими спецслужбами. Характерно, что устроившуюся на работу в в немецкое издание Die Welt Овсянникову министр культуры Украины Александр Ткаченко предлагал не пускать в страну, а лидер Одесской ОВА Братчук и вовсе назвал «московской мерзостью». Может, им просто прежняя фамилия не нравилась?

В Сумах националистов возглавил криминальный авторитет

Криминальный авторитет Денис Сокур, один из лидеров самой крупной в Сумах организованной преступной группы, возглавил местное подразделение «Азова». 30-летний Сокур нигде никогда не работал, не имеет официально ни жилья, ни источников дохода, но 7 лет назад поучаствовал в боевых действиях на юго-востоке Украины. Его мать проходит воинскую службу в должности медсестры 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Север». По крайней мере, с наколками порядок наведут.

Огонь по Донецку прекратится уже вскоре

Глава МИДа Донецкой народной республики Наталья Никонорова заявила, что обстрелы столицы республики со стороны украинских войск прекратятся в самое ближайшее время. Она сообщила, что есть военный план, который приведет к спокойствию в Донецке, детали которого она раскрывать не вправе.

Лондон не спешит выручать своих наемников на Донбассе

Андрей Келин, посол России в Британии, заявил, что никаких обращений по поводу возможного обмена британских граждан, участвовавших в боевых действиях на Украине и попавших там в плен, ни по каким каналам не поступало. Ранее стало известно, что в Генпрокуратура ДНР передала в суд в Донецке материалы по военным преступлениям британских граждан Шона Пиннера и Эйдена Эслина.