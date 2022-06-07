«Катя, тужься, новость выйдет»: В Сети появился 150-й выпуск шоу «Известь» Саввы Савченко

Ведущий Comedy Radio Савва Савченко представил 150-й выпуск шоу "Известь". Фото: кадр видео.

Информационно-сатирическое шоу «Известь» отмечает юбилей: 7 июня в соцсетях вышел 150-й выпуск новостной программы Саввы Савченко. Уже почти три года зрители смеются над искрометными шутками ведущего Comedy Radio, его коллег и звездных гостей. Главный девиз шоу – только позитивные новости, поднимающие настроение.

- В этом году я очень долго думал над возвращением на фоне всех событий. Нам писали зрители о том, что им не хватает хороших новостей. Так и родился слоган этого сезона: «Лучик позитивных новостей даже в самые непростые времена», - рассказал ведущий шоу Савва Савченко. - Мы стараемся давать людям те эмоции, которых каждому из нас сейчас очень не хватает и показать, что новости могут быть хорошими.

В этом сезоне в шоу появилось сразу несколько нововведений. Создатели максимально приблизили его к популярному формату «late-night» («вечернее шоу»). О нем напоминают и декорации, и наполнение программы. Кроме того, у Саввы появились соведущие. Очаровательная Екатерина Гончаренко рассказывает о светских новостях («Катя, тужься, новость выйдет», - подкалывает ее Савва, когда девушка слишком затягивает паузу). Сергей Фомин отвечает за спортивные события, а Александр Пичуев ведет кулинарную рубрику.

Ведущая светских новостей Екатерина Гончаренко. Фото: кадр видео.

В юбилейном выпуске шоу «Известь» Екатерина Гончаренко и Савва Савченко рассказали о Национальной премии интернет-контента Института Развития Интернета, на которой они побывали 2 июня. Церемония вручения премии прошла на столичной площадке Music Media Dome и собрала признанных звезд Рунета.

- На одной площадке собрались все лидеры индустрии: производители контента, главы медиахолдингов и продакшенов, блогеры и звезды шоу-бизнеса. Я поговорила со многими из них, - рассказала Екатерина Гончаренко. - Смотрите специальный репортаж с Премии в юбилейном выпуске.

«Известь» - это не только новости, но и интервью с интересными людьми. В этом сезоне гостями программы стали актер дубляжа Александр Гаврилин и «Пухляш» Дмитрий Красилов. В июне в шоу выйдет еще два интервью.

- В целом за несколько лет программы в интервью принимали участие самые разные гости: Гарик Харламов, Вадим Галыгин, группа Градусы, Люся Чеботина, Niletto, Михаил Марфин, Валдис Пельш, Гавриил Гордеев, Марина Ким, Сарик Андреасян и многие другие, - перечисляет Савва.

В юбилейной программе ведущий Comedy Radio и его коллеги с юмором рассказывают о главных событиях в стране и в мире. Фото: кадр видео.

В июле большой сюрприз ждет любителей путешествий: на канале выйдет спин-офф проекта – «Известь. Китай». Культуре, истории и жизни Поднебесной будут посвящены сразу несколько выпусков.

- Почему Китай? Потому что сейчас наблюдается нарастающий интерес к данной стране, при этом обычный зритель мало знаком с культурой и историей Китая. В выпусках мы расскажем в доступной информативно-развлекательной манере об этой стране, - пообещали создатели шоу «Известь».

Новые выпуски программы можно посмотреть на RuTube, YouTube и Вконтакте. Кроме того, у шоу есть Telegram-канал, в котором команда «Извести» публикует еще больше позитивных новостей.