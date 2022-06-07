Дочь звезды фильма "Любовь и голуби" Александра Михайлова сменила имя

Александр Михайлов. Кадр из фильма "Любовь и голуби"

У актера Александра Михайлова от второй жены Оксаны Васильевой есть 19-летняя дочь Мирослава. Наследница родилась, когда артисту было 58 лет. Девочку назвали Алиной. Но позже наследница звезды фильмов "Мужики" и Любовь и голуби" сменила имя.

В свидетельстве о рождении дочери Александра Михайлова значилось имя Алина. При этом при крещении девочку нарекли Акилиной. Однако позже семья решила сменить имя ребенку.

"Однажды общаюсь по скайпу со знакомым из Германии. Он специалист по нумерологии. А дочь сидит у меня за спиной, в другом конце комнаты. Знакомый спрашивает: «Кто это?» - «Моя дочь». - «Как зовут?» - «Алина». Он надолго задумался и вдруг говорит: «Уберите гири с ее ног, она же у вас летящая, она - Слава! Я был в шоке, не очень даже понял, о чем речь", - рассказал актер.

Сама девочка вдруг вскочила и разрыдалась: "Папа, мама, он прав! 14-й год живу с именем Алина, но оно мне чужое. Я всегда чувствовала это!"

По словам Михайлова, после этого он и его жена Оксана Васильева, которая младше знаменитости на 23 года, не спали всю ночь. "Искали варианты - спорили, мучились. В конце концов предложили дочке несколько версий. Она выбрала имя Мирослава. По-домашнему мы зовем ее Мирой. Но на днях почему-то стали говорить «Слава». Вот какая длинная история с именем получилась", - цитируют актера 7 Дней.

Отметим, артист с семьей живет в поселке недалеко от Москвы. Участок находится в полукилометре от Истринского водохранилища. Актер взял 10 соток леса в аренду. Особняк украшен уникальной резной лестницей с голубями, причем ни один барельеф не повторялся. Так мастер выразил свою симпатию к народному фильму "Любовь и голуби", где Михайлов исполнил главную роль.