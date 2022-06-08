Владимир Епифанцев: Павел Прилучный не женился. Ему и без брака хорошо!

После слухов о тайной свадьбе Павел Прилучный и Зепюр Брутян улетели отдыхать на Маврикий. Фото: СОЦСЕТИ

Недавно интернет облетел слух о том, что 34-летний Павел Прилучный снова женился. Новой избранницей артиста стала его коллега по сериалу «В клетке» Зепюр Брутян. В сети даже появилась фотография документов, которые при регистрации якобы заполнили жених и невеста. Из бумаги следует, что бракосочетание прошло 12 мая в Наро-Фоминском загсе Подмосковья. И армянская красавица Зепюр взяла фамилию мужа, став Прилучной.

Затем пара улетела в отпуск на Маврикий, откуда делилась в соцсетях пляжными снимками. О своей свадьбе молодожены напрямую не заявили, но в одном из видеороликов Прилучный будто бы ненароком продемонстрировал обручальное кольцо на том самом пальце.

Мы решили выяснить, так была все-таки свадьба или нет. И если да, то почему вокруг этого события такая завеса таинственности.

Зепюр Брутян. Фото: СОЦСЕТИ

«Сам себе завидую»

Напомним, Прилучный два года назад развелся с актрисой Агатой Муцениеце, которая родила ему двоих детей - дочь Мию и сына Тимофея. Поклонники делали ставки, что Павел оформит отношения с Мирославой Карпович, звездой сериала «Папины дочки», с которой он сошелся сразу после развода. Однако в феврале этого года актер поблагодарил Мирославу в соцсетях за все хорошее, что она делает. Тогда многие восприняли этот пост как прощальный. И вот теперь рядом с Павлом новая девушка, которую уже называют его женой.

Агата Муцениеце. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Зепюр 26 лет, она из армянской семьи. Ее мама Гаянэ Брутян (в девичестве Согомонян) преподавала в танцевальной студии и придумала дочери редкое имя, в переводе на русский означающее «бриз, ветерок». Девушка - профессиональная актриса: окончила Высшую школу сценических искусств. Дебютировала в роли цыганки Джуны в 2019 году в боевике «Батальон», затем снялась в ролике певца Гагика Езакяна. Сериал «В клетке» - пока что ее самая заметная работа.

«Я счастлив», «Сам себе завидую» - такие подписи Прилучный, будто влюбленный школьник, ставил под фото с отдыха. В соцсетях звездные отпускники кокетничают друг с другом. Она пишет, что ей нравится быть в кадре с Прилучным. А он отвечает ей: «Красотка!» В общем, репортажи с отдыха - готовые картинки для глянцевых журналов.

После развода Павел почти два года жил с Мирославой Карпович. Но в загс ее так и не позвал. Фото: СОЦСЕТИ

Однако далеко не все знакомые актера верят в его новый брак. Партнер Павла и Зепюр по сериалу «В клетке» Владимир Епифанцев прямо заявил «КП»: по его мнению, никакой свадьбы не было.

- По-моему, он не женился, - сообщил «КП» Владимир Епифанцев. - Может, это блогеры его поженили, не более. А те бумаги о браке - просто рисованные. Павлу пиар не помешает, поэтому он и интригует. И вообще: зачем Павлу брак - это же ад! Я через это не раз прошел, знаю. И Павел понимает, что можно просто встречаться с девушкой, жить, а зачем жениться? По моим данным, Прилучный не женился, но это не мешает ему иметь личную жизнь и быть счастливым.

Владимир Епифанцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Да какой загс сдаст журналистам такие бумаги о бракосочетании? - комментирует гуляющие по соцсетям документы продюсер Антонина Саврасова. - Уверена, это все раскрутка Прилучного. Он вместе с Зепюр снялся в новом сезоне фильма «В клетке», где он сопродюсер. Вот и договорились устроить бесплатный пиар. Плюс новый сезон «Мажора-4» к осени выйдет… Вспомните, рэпер Джиган разыгрывал развод вместе со своей женой, и после этого заработки супругов в соцсетях взлетели в несколько раз. И Прилучный вполне может разыграть женитьбу, он на это способен.

В базе ЗАГСа сведений о регистрации Павла и Зепюр нет

Дабы развеять сомнения, мы позвонили с расспросами пиар-агенту Зепюр Брутян Екатерине Азаренковой. Но та ушла от ответа.

- Я не уполномочена давать комментарии. Пишут журналисты про женитьбу, ну и пусть пишут, не помешает, - скептически ответила она.

Косвенно все указывает на то, что Прилучный и Зепюр поженились. Но фактических доказательств их бракосочетания нет. Мы проверили эту информацию в единой базе данных

ЗАГСа по России. И получили ответ, что сведений о регистрации брака Прилучного и Брутян нет. По крайней мере на дату запроса - 24 мая.

Электронная система ЗАГС не нашла данных о новом браке Прилучного.

- Если только некий районный загс по каким-то причинам не сразу подал сведения в единую электронную базу России, информация задержалась… Но это маловероятно. Раз сведений о бракосочетании нет, можно сделать вывод, что официально свои отношения они не оформляли, - сообщил нам наш источник.

Подруга Агаты Муцениеце рассказала «КП», что и экс-жена Прилучного не в курсе, зарегистрировал ли он новый брак. Ей бывший муж о своей женитьбе ничего не сказал. Агата вообще-то надеялась, что он вернется в лоно семьи, к детям. Но ради новой любви Павел даже пропустил выпускной дочки в детском саду.

Впрочем, упрекнуть его в отцовской невнимательности нельзя - Прилучный все свободное время проводит с детьми. После развода сын и дочь остались с мамой, но она не запрещает актеру видеться с ними, отмечая, что как муж Павел был неидеален, а отец замечательный. В начале этого года Прилучный рассказывал, что купил квартиру своему 8-летнему сыну Тимофею, позаботившись о его финансовом будущем. Павел выплачивает Агате алименты - ежемесячно около ста тысяч рублей.

Экс-агент Прилучного Мариам Халилова, напротив, считает, что Павел вполне мог жениться. Мол, между ним и Зепюр еще во время его брака с Агатой промелькнула искра.

- К этому все шло, это логичное развитие событий, - рассказала «КП» Мариам. - Павел влюблен в Зепюр. По крайней мере собирался жениться. Нет, я его не поздравляю, потому что мы расстались с ним непросто. Я была агентом обоих супругов - Паши и его жены Агаты Муцениеце. Пока они не разводились, все было хорошо, и Паша показывал себя прекрасным человеком. Когда Агата меня заразила коронавирусом, Паша позвонил и предложил оплатить мне лечение - оно стоило порядка 400 тысяч рублей. Вот такой он - готов помочь! Однако во время их развода я заняла сторону Агаты и увидела и другие качества Павла, не самые хорошие. Думаю, в их разводе оба виноваты. Кстати, хочу пригласить и его, и бывшую жену Агату в мой новый проект, ютуб-шоу «Злые языки».

Словом, однозначного ответа на животрепещущий для поклонников вопрос, женился ли актер, нет. Самым правильным будет дождаться, когда Павел и его новая избранница сами все прояснят.

КСТАТИ

Страсть и домашнее насилие

С будущей женой Агатой Муцениеце Павел познакомился в 2010-м на съемках молодежной картины «Закрытая школа». Латышка еще была студенткой ВГИКа, а выпускника Прилучного, зарекомендовавшего себя ролями в кино, продюсер представил актерскому составу как звезду проекта.

- Тогда при знакомстве я сказала ему при всех: «Брэд Питт - звезда, а кто такой Павел Прилучный?», - вспоминала Агата.

Свадьбу актеры сыграли в июле 2011-го. В 2012-м во время съемок последнего сезона «Закрытой школы» Агата забеременела, и создатели ленты изменили финал - инсценировали смерть ее героини. Вместе супруги также сыграли в сериалах «Тайный город» (2014 - 2017) и «Квест» (2015).

В браке с Агатой у Павла кипели страсти. Как-то на съемках в Риге ему показалось, что жена кокетничает с оператором.

- Пришли домой - подрались. Били посуду. Паша кричал, что завтра же подаст на развод, - вспоминала Агата. - В тот раз мы буквально разнесли съемную квартиру в Риге, даже дверь выбили.

Через семь лет совместной жизни после очередного бурного выяснения отношений супруги разъехались по разным квартирам. Потом ненадолго съехались, но тут Агата обвинила мужа в домашнем насилии. Актриса опубликовала в соцсетях видео из коттеджа в «Трувиле», в котором со слезами на глазах рассказывала, что Павел напился и угрожает ей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Продает дом, в котором жил с Агатой, и купил другой

В опубликованных в сети бумагах о бракосочетании Прилучного указан загс Наро-Фоминского района Подмосковья. Казалось бы, почему молодожены выбрали подмосковный загс, а не престижный Дворец бракосочетания в центре Москвы? А если была регистрация по месту жительства, то ведь загородный дом Прилучного находится в элитном коттеджном поселке «Трувиль» Одинцовского района Подмосковья. Помнится, там они жили с Агатой Муцениеце.

Агата Муцениеце родила артисту двоих детей. Супруги купили дом в нормандском стиле в поселке «Трувиль». Фото: СОЦСЕТИ

- Да, у Прилучного и Агаты был загородный дом в «Трувиле». Но теперь он там не живет, а для особняка нашелся покупатель, - рассказал нам адвокат Сергей С. - Вырученные деньги вкладываются в новый дом в другом районе, поменьше. Вероятно, как раз для новой жены. Прежний коттедж был большой, рассчитан на двоих детей. К тому же в «Трувиле» все было связано с его первой женой Агатой. Здесь они провели много времени и даже во время пандемии, собираясь разводиться, жили там с детьми. Может быть, Павел решил начать с чистого листа, вот и продал дом. В свое время он купил его за 100 миллионов рублей.

Говорят, дом артист приобрел в ипотеку и на нем после развода повис солидный долг. Возможно, это и стало еще одной причиной продажи коттеджа.

ВСЕ РАДИ ПИАРА

Сеанс звездной магии с последующим разоблачением

В конце своего трехнедельного пребывания на Маврикии Зепюр наконец-то раскрыла интригу: «медовый месяц» оказался съемками нового телепроекта. В соцсетях актриса поблагодарила Прилучного за совместную работу.

«Павел - отличный партнер. Отдельное спасибо за подписчиков», - написала Брутян, намекнув тем самым, что история со свадьбой стала хорошим пиаром не только для нового сериала, но и для них с Прилучным. А лишняя популярность, как известно, никакому актеру не помешает.

Увы, но напустить тумана, подурачить поклонников, распространить слухи и пр. - традиционный у звезд способ, чтобы повысить внимание к себе, умножить число подписчиков в соцсетях и продвинуть очередной проект.

В давние времена это называлось емким словом «интересничать». А сейчас - просто пиар. Ради него звезды не гнушаются ничем. В деле повышения интереса (посещаемости и гонораров) любые методы годятся. Хочешь, чтобы о тебе вспомнили, - сообщи о новой подружке или бойфренде, а то и предстоящей свадьбе. Или о неожиданном разводе. Годятся даже слухи о тяжелом, практически смертельном недуге, который потом, когда цель достигнута, закончится чудесным исцелением. Народ у нас жальливый, поведется на любую хотя бы чуть-чуть достоверную чепуху.

Это раньше поп-звезды накануне выпуска очередного альбома любили сообщать о краже из автомобиля (гримерки, монтажной, аппаратной и пр.) его единственной демоверсии. Чтобы народ повалил на концерт или за покупкой уникального произведения.

Сейчас публику этим не проймешь. То ли дело личное нестираное бельишко…