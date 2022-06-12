Личные вещи знаменитостей идут с молотка: Рудковская продает куртку Плющенко за два миллиона, а Розенбаум избавляется от старых пиджаков

Яна Рудковская - одна из главных модниц отечественного шоу-бизнеса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из истории вопроса

Моду на распродажу звездного гардероба задал еще лет десять назад Филипп Киркоров, открыв в Москве магазин «Fhill4you», где собрал одежду из личных коллекций нашего бомонда.

- Это не бизнес-увлечение. Это вынужденная попытка избавиться от накопленного, очень качественного, дорогостоящего, модного шмотья, - объяснял «КП» Киркоров. - Я за эти годы столько напокупал хороших вещей, которые даже порой не надел ни разу.

Филипп Киркоров. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Там не только мои вещи. Но и моих звездных подруг. Лично им звонил, рассказывал им идею этого магазина. Предлагал им реализовать, так скажем, лежавшие на полке красивые вещи, которые они не носят или надели один раз. И потратить деньги на какие-то другие булавки, которые им, безусловно, как женщинам, очень нужны. Лолита, Ирина Аллегрова и многие другие с восторгом приняли эту идею.

Потом грянул кризис, и магазин Филипп закрыл.

Пандемия опустошила кошельки

В разгар пандемии, когда артисты сидели без работы, в соцсетях опять стали появляться распродажи гардероба знаменитостей. И снова главный шопоголик российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров одним из первых решил избавиться от части своего роскошного гардероба. Артист выставил на продажу свои наряды, а вырученные средства направил на помощь пенсионерам, пострадавшим от коронавируса.

Увидев, как успешно королю эстрады удалось почистить свой гардероб, блогеры создали на просторах соцсетей платформу, куда пригласили и Филиппа. Там можно купить принадлежащие звездам брендовые вещи - новые или в очень хорошем состоянии. В общем, своеобразная комиссионка для любителей люкса.

Киркоров снова выставил на продажу более тысячи модных трофеев. Поскольку у артиста высокий рост (почти два метра), все вещи нестандартных размеров - от XL до 5XL.

ADIDAS, новое - с биркой, 205 882 P Фото: © OSKELLY

Обувь артист носит 44 - 45-го размера. Самые дорогие лоты - коллекционная кожаная куртка Adidas за 205 тысяч рублей, черный тренч Yohji Yamamoto за 210 тысяч рублей, зеленая утепленная косуха Philipp Plein за 235 тысяч. Все эти вещи, кстати, абсолютно новые. С бирками.

FILIPPPLEIN, новое - с биркой, 235 295 P Фото: © OSKELLY

Видимо, поэтому Киркоров решил пересмотреть свое отношение к своему шопоголизму и сейчас, как заверил он «КП», воздерживается от покупок. Пополняет свой и без того необъятный гардероб только подарками друзей.

DOLCHE&GABBANA, отличное состояние, 235 294 P Фото: © OSKELLY

- Конечно, в моем шопоголизме нет ничего хорошего, - объясняет «КП» Филипп Киркоров. - Это только серьезная трата денег. Но приобретение в виде эксклюзивных костюмов и нарядов - это в первую очередь инвестиции в шоу, клипы. Вложения в творчество. А не просто «выгулять» на мероприятии или презентации. Может, поэтому я за более чем 30-летнюю творческую жизнь не появился в одном и том же сереньком костюмчике. Не могу себе позволить (даже в мыслях) выйти на сцену сразу из машины, не переодеваясь. Сейчас, когда иностранные бренды нам запретили поставки, я даже перекрестился.

Платье Лорак за 128 тысяч рублей

Телеведущая Ирена Понарошку тоже по примеру Филиппа потихоньку распродает гардероб. Правда, лотов там немного, всего десяток вещиц. Самая дорогая - новое колье Stephen Webster за 95 тысяч рублей.

Ани Лорак. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Продает свои наряды и Ани Лорак. Самый дорогой лот - платье-балахон Tony Ward за 128 тысяч рублей. Есть и вполне бюджетные наряды - крохотное черное платье Armani за 7 тысяч рублей.

TONYWARD, хорошее состояние, 128 106 P Фото: © OSKELLY

ARMANI JIANS, отличное состояние, 7000 P Фото: © OSKELLY

Яна Рудковская тоже разгружает свои шкафы. Почти все вещи (за исключением одежды ее мужа Евгения Плющенко) миниатюрные - 40 - 42-й размер. Обувь тоже на Золушку - 36-й размер. И у Яны, кстати, самые дорогие вещи. Правда, покупателей на них пока не нашлось. Больно цены кусачие. Например, кожаная красная куртка Плющенко (50-го размера) от Louis Vuitton выставлялась почти за три миллиона рублей. Сейчас же она стоит на 30 процентов ниже- 1 млн 937 тысяч. Красная рубаха (тоже Louis Vuitton) 48-го размера поначалу стоила 830 тысяч. Сейчас же ее цена - 581 тысяча рублей. Есть и уникальные платья, в которых Рудковская лет десять назад блистала на красных дорожках. Например, вечерний монохромный наряд от культового дизайнера Зухаира Мурада. Выставили его за 405 тысяч рублей, но сейчас за него просят 284 тысячи рублей.

Яна Рудковская. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ZUHAIR MURAD, отличное состояние, -30% было 405 883 P стало 284 120 P Фото: © OSKELLY

LOUIS VUITTONPRE OWNED, отличное состояние, -30% было 2 768 166P стало 1 937 788P Фото: © OSKELLY

VALENTINO, отличное состояние, -30% было 541 176 P стало 378 825 P Фото: © OSKELLY

Кстати, платье от Зухаира Мурада продает и певица Жасмин. Золотое вечернее за 125 тысяч рублей.

Сумка Дубцовой за 120 тысяч, кольцо Карауловой за 155 тысяч

Эвелина Хромченко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как и у Яны Рудковской, с продажами пока невесело и у звезды «Модного приговора» Эвелины Хромченко. Стилистка пытается сбыть кожаную рубашку за 264 тысячи рублей, но ею никто не заинтересовался. Тогда Эвелина снизила цену на 40 процентов, но желающих приобрести эту вещицу снова не объявилось. Дочь Тины Канделаки Мелания Кондрахина тоже пока безуспешно продает зеленую сумку от Боттега Венета. За 170 тысяч рублей не взяли, поэтому цену снизили до 100 тысяч рублей.

FAITHCONNEXION, хорошее состояние, -40% было 294 118 P стало 176 471 P Фото: © OSKELLY

Ирина Дубцова тоже отдала 15 вещиц в продажу. Самая дорогая - сумка от Тома Форда за 120 тысяч рублей. А самая бюджетная - туфли Vetiver 38-го размера за 10 тысяч рублей.

Ирина Дубцова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сумка от Тома Форда за 120 тысяч рублей.

Певица Юлианна Караулова продает украшения. К примеру, колечко с камнем в форме сердца от Тиффани за 155 тысяч рублей. Видимо, подарок бывшего ухажера.

Юлианна Караулова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Тиффани, 155 тысяч рублей. Фото: © OSKELLY

Но самый неожиданный продавец на звездной барахолке - Александр Розенбаум. На сайте представлены 13 вещей артиста. Самая ценная - полосатый пиджак размера 2ХL от Тома Форда.

Александр Розенбаум. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

TOMFORD, хорошее состояние, -28% было 58 832 P стало 42 500 P Фото: © OSKELLY

КСТАТИ

Собчак предложила свой лифчик фетишистам

В разные годы идею Киркорова по распродаже гардероба подхватывали его коллеги. Например, Ксения Собчак как-то выставила на звездной барахолке свой лифчик. Нижнее белье Ксюши можно было приобрести всего за 600 рублей.

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Может, найдутся какие-то фетишисты, которые покупают нижнее белье, - шутила Собчак. - В прошлый раз один мужчина скупил все нижнее белье Жанны Фриске. Эту барахолку я решила создать, когда поняла, что у множества моих подруг, да и у меня, очень много дорогих эксклюзивных вещей, которые кто-то по работе, кто-то потому, что имеет большой достаток, не надевают больше одного-двух раз, - объясняла Ксения. - А это дорогие вещи лучших итальянских и французских фирм.