На ПМЭФ состоится аукцион 50 NFT-картин

Фото: РОСИЗО

15 июня в рамках вечерней программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоится уникальное событие – NFT-аукцион художественных работ, вышедших в финал конкурса цифрового искусства «Создавая будущее 2050». На аукционе также будут представлены NFT-копии работ Василия Кандинского, Валентина Серова, Василия Поленова и других известных отечественных художников из собраний музеев-партнеров и частных коллекций. В кулуарах ПМЭФ-2022 пройдет и выставка произведений искусства советского периода из собственных фондов Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. Партнерами проекта выступили РОСИЗО, фонд «Росконгресс» и платформа Joys.space.

NFT - это технология, которая превращает материальное произведение искусства в цифровой актив, который хранится в блокчейне, гарантирует оригинальность предмета и дает на него эксклюзивные права. Токены нельзя незаметно подменить, разделить, заменить. Система подходит для закрепления прав на уникальный объект — произведение искусства, недвижимость или, например, артефакт в компьютерной игре. В исходных данных произведения обязательно прописывается авторство и процент, который получает автор при перепродаже произведения.

Фото: РОСИЗО

Генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова отметила, что тему NFT окутывает масса мифов и легенд, но музеям важно идти навстречу современным трендам.

«Мы, РОСИЗО, работаем над созданием «синтетического» музея будущего. Понятно, что мы в начале пути, но игнорировать цифровизацию, игнорировать то, что происходит, мы не можем и не должны», - отметила эксперт.

Но вернемся к конкурсу цифрового искусства «Создавая будущее 2050». На конкурс поступило 1196 работ из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании и еще десятка стран. В финал вышли 80 работ среди которых будут определены 20 победителей. Со списком участников и их работами можно ознакомится на сайте платформы Joys.space.

«В Госдуму внесен законопроект, раскрывающий юридическую основу для деятельности и создания NFT в России. Нам передан этот законопроект. Мы его оцифровали. Он будет представлен в виде NFT на первом аукционе NFT в рамках программы ПМЭФ, будет реализован в виде аукционного лота», - рассказал директор платформы Joys.space Руслан Мусин.

«Форум уделяет большое внимание культуре и искусству. Мы не могли не поддержать идею такого замечательного конкурса, - отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова. - Название конкурса отражает устремленность в будущее. Часть вырученных средств от аукциона пойдет на благотворительность - в фонд «Круг добра» и в пользу детского санкт-петербургского хосписа».

Добавим, что NTF-творчество набирает популярность по всему миру. Цифровой мир диктует свои условия и предлагает новые форматы для самовыражения художников. А также новые способы заработка и продвижения искусства. Для потребителя этот формат дает возможность познакомиться с новыми именами и стать владельцем новых и уникальных цифровых произведений. Эксперты считают, что в недалеком будущем коллекционирование таких вещей станет не только хобби, но и принесет владельцу финансовую выгоду.