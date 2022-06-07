Как предотвратить ДТП с участием детей?

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма во время летних каникул - ключевая темой круглого стола, который состоялся 7 июня в Общественной палате России.

ЗАЛОЖНИКИ СИТУАЦИИ

Приветствуя участников встречи, директор Института изучения детства, семьи и воспитания РАО, член Общественной палаты РФ Наталья Агре сообщила, что к теме безопасности перевозок групп детей в последние годы привлечено очень большое внимание.

«К сожалению, данные вопросы поднимаются особенно остро в связи с возникновением резонансных дорожно-транспортных происшествий. Госавтоинспекцией МВД России, Министерством просвещения РФ, Институтом воспитания РАО и иными ведомствами проводится колоссальный объем работы, направленный формирование культуры поведения всех участников дорожного движения. Вместе с тем, для координации совместных действий необходимо организовать межведомственное взаимодействие с обязательным условием оперативного решения всех возникающих трудностей для сохранения жизни детей, это и есть наша ключевая задача», – отметила эксперт.

Заместитель начальника ГУОБДД МВД России генерал-майор полиции Олег Понарьин привел статистику, которая указывает на то, что максимальные показатели аварийности с участием детей-пассажиров приходятся на июль-август. Причем, в 2022 году на 42,9% выросло число погибших детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, когда водители нарушили правила перевозки детей. По сути дела, дети во время ДТП становятся заложниками ситуаций, складывающихся на дорогах.

«Летний период для нас не является исключением, наоборот, мы всех коллег настраиваем на то, что этот период необходимо максимально использовать для пропаганды безопасности дорожного движения, особенно в местах скопления детей – лагерях, местах массового отдыха. Очень важно донести до каждого ребенка правила безопасного поведения на дороге, и для этого необходимо использовать максимальное количество инструментов», – сказал заместитель руководителя российской Госавтоинспекции.

Говоря о системе непрерывного обучения несовершеннолетних основам безопасного поведения на дорогах, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко отметила, что на сегодняшний день проведено более 3 тысяч профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях летнего отдыха детей и их оздоровления.

«Также один из самых главных вопросов, на котором должно быть сфокусировано внимание, – это организация перевозок групп детей, где главной задачей видится обеспечение неукоснительного соблюдения требований законодательства. Тут хочется обратиться и к руководителям образовательных организаций, и к родителям с просьбой не оставаться в стороне и также проверять, насколько качественно организована перевозка их детей», – отметила представитель федерального Минпросвещения.

«ИЗМЕНИЛО ЛАНДШАФТ»

Специалисты Федерального ресурсного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, созданного на базе Института воспитания РАО, разработали методические рекомендации по организованной перевозке групп детей автотранспортом. Документ в настоящее время проходит итоговое согласование с профильными ведомствами. По словам разработчиков, уникальность методических рекомендаций заключается в том, что документ вобрал в себя всю нормативную базу, изложен доступным языком, содержит приложения в виде примеров бланков, инструкций и заявлений, а также дополнен рубрикой наиболее часто встречающихся вопросов с комментариями к ним.

Летом планируется большое количество организованных перевозок групп детей автобусами к местам проведения спортивных соревнований, культурно-массовых мероприятий. Задача межведомственного взаимодействия сделать так, чтобы дети передвигались по дорогам России безопасно.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что только в текущем году фондом поддержано больше 3000 проектов, и большая часть из них направлена на развитие творческих способностей детей: «Создание фонда сильно изменило ландшафт проведения мероприятий, который охватывает всю Россию. Группы детей передвигаются на автобусах из города в город, и мы хотим, чтобы наши грантополучатели очень внимательно относились к перевозке детей. В копилке фонда есть социальные проекты, направленные непосредственно на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, в которой принимают участие как дети, так и их родители. И это действительно замечательно».

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов поднял вопросы важности организации безопасной перевозки групп детей по маршруту следования «дом – школа – дом»: «Во многих регионах функционируют школьные автобусы. Наиболее благополучная ситуация в данном направлении в Калужской и Кировской областях, в которых созданы крупные транспортные организации, на балансе которых состоят и обслуживаются десятки автобусов. Однако в ряде населенных пунктов такого транспорта нет или явно ощущается его нехватка, и это действительно проблема. Считаю, что региональным властям необходимо обратить внимание на данную проблему, ведь речь идет о жизни детей».

В своем выступлении Илья Зотов также обратил внимание на то, что семьи с детьми зачастую доплачивают за такси, оборудованное детским удерживающим устройством, в некоторых случаях разница тарифов достигает полутора раз. По его мнению, необходимо урегулировать данный вопрос между государством и бизнес-сообществом. Семьи с детьми не должны чувствовать себя ущемленными при использовании такси.

ТРЕБУЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

В ходе заседания высказались и другие участники круглого стола, которые затронули вопросы, связанные с безопасностью детских удерживающих устройств, необходимостью проведения масштабных пропагандистских мероприятий, направленных на просвещение всех участников дорожного движения.

Одна из значимых тем, которую поднял Сергей Суворов, старший научный сотрудник НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Ю.Е.Вельтищева РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, – это оказание медицинской помощи пассажирам. Сергей Германович обратил внимание собравшихся на то, что самая высокая тяжесть последствий ДТП регистрируется на федеральных автомобильных дорогах, и эти цифры в разы выше, чем в среднем по региону. Дети, травмированные в автомобильных авариях, часто получают помощь травматолога во взрослых медучреждениях. И здесь возникает юридический конфликт: взрослый хирург не имеет права оказывать помощь ребенку, так как у него нет соответствующей специализации по детской хирургии. Данный вопрос требует урегулирования на законодательном уровне.

Подводя итог всему сказанному, Наталья Агре акцентировала внимание на важности консолидации усилий всех ведомств в обеспечении детской дорожной безопасности. Поступившие предложения участников круглого стола будут внесены в проект решения и направлены в Правительственную комиссию по обеспечению безопасности дорожного движения РФ.