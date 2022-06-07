Герои спецоперации «Z»: ефрейтор Бояршин вызвал огонь на себя

Фото: REUTERS

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи.

Воины сегодня уверенно делают свою работу: ведут в смертельной игре с противником, как тому учились в «Армейских международных играх», «Танковом биатлоне», «Авиадартсе», «Снайперском рубеже» и «Мастерах артиллерийского огня». Они проявили образцовую боевую выучку и заслужили государственные награды.

«Мужественные подвиги достовернее слов», - говорил своим воинам легендарный русский полководец Александр Суворов. А еще напоминал своим солдатам: «Кто напуган — наполовину побит. Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

К словам генералиссимуса, который не проиграл ни одного сражения, наши бойцы прислушиваются.

ПОД ОГНЕМ ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ СОЕДИНЕНИЯ

Подполковник Сергей Большаков

Фото: Министерство обороны РФ

«В районе одного из населенных пунктов, украинские националисты закрепились на рубеже и удерживали позиции. Перед мотострелковой бригадой, которую обеспечивал бесперебойной связью командир батальона связи мотострелковой бригады подполковник Большаков стояла задача – вытеснить боевиков из занимаемого района.

Ведя ожесточенное сопротивление, украинские радикалы вели огонь по наступающим российским мотострелкам, используя при этом минометы и артиллерию. В результате очередного вражеского артиллерийского залпа была повреждены крепления антенны, что привело к ее опрокидыванию. Своевременно оценив обстановку, понимая, что потеря связи лишит командования управления подчиненными подразделениями, подполковник Сергей Большаков под непрекращающимся артиллерийским и минометным огнем противника вместе с личным составом выдвинулся для устранения повреждений. Восстановив работоспособность опрокинутой антенны, подполковник Большаков с подчиненными заново развернул ее, после чего осуществил настройку станции, чем обеспечил управление подчиненными подразделениями и связь командования с вышестоящим штабом. Благодаря отважным и решительным действиям подполковника Большакова удалось оперативно передать артиллерийским расчетам координаты мест расположения артиллерийских и минометных позиций националистов, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы. Задача, поставленная перед бригадой, была выполнена».

ВЫБИЛ ПРОТИВНИКА ИЗ БЛИНДАЖА И ЗАХВАТИЛ КАРТУ

Ефрейтор Александр Бояршин

Фото: Министерство обороны РФ

«Ефрейтор Александр Бояршин, выполнял задачу по безопасному сопровождению полка к месту дислокации основных сил соединения. Продвигаясь по маршруту, Александр обнаружил тщательно оборудованный опорный пункт украинских националистов. Доложив командиру, ефрейтор Бояршин одним из первых вступил в бой с противником и подавил вражеские оборудованные огневые точки прицельным огнем из автоматической пушки, установленной на БМД. Скрыто заняв позицию, Александр открыл плотный огонь по флангу националистов, нанося большой урон живой силе противника. Противник, терпя поражение, обрушил все силы на ликвидацию боевой машины ефрейтора Бояршина. БМД ефрейтора Бояршина был атакован противником из ручного гранатомета РПГ-7, в результате чего Александр. получил контузию, но из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, экипаж уничтожил еще два вражеских расчета гранатомета РПГ-7. Фактически вызвав огонь на себя и уничтожив большое количество живой силы противника, ефрейтор Бояршин обеспечил взятие опорного пункта националистов.

В покинутом националистами опорном пункте были обнаружены большое количество оружия иностранного производства, а также карты с позициями националистов».

УНИЧТОЖИЛ ВРАГА ТРЕМЯ ВЫСТРЕЛАМИ

Старший сержант Григорий Гершень

Фото: Министерство обороны РФ

«Командир отделения гаубичного самоходно-артиллерийского взвода старший сержант Григорий Гершень, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, выполнял задачи по артиллерийской поддержке наступательных действий российских батальонно-тактических групп на районы, подконтрольные украинским националистам. В попытке удержать занимаемые позиции противник предпринял атаку. Российские военнослужащие приняли неравный бой с врагом. Нападение противника поддерживалось массированным нанесением минометных ударов.

Заметив скопление националистов, Григорий принял решение развернуть гаубицу и внезапно нанести залп по ним.

Развернув орудие, старший сержант Гершень произвел необходимые расчеты и силами экипажа, прямой наводкой 3 точными выстрелами уничтожил боевую машину пехоты, бронеавтомобиль и минометный расчет противника, а также более 20 националистов. Потеряв значительное количество живой силы, лишенные минометной поддержки украинские диверсанты вынуждены были отступить».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Фильм «Небо» о подвиге российского летчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем, выйдет в повторный прокат в кинотеатрах страны 22 июня.

«22 июня при содействии Фонда поддержки военно-патриотического кино мы запускаем повторный прокат фильма «Небо» во всех кинотеатрах страны. Это история о том, что человек до последнего мига жизни был верен своей присяге, своему долгу. И это история о подвиге во имя жизни. Мы, без всяких преувеличений, живем благодаря таким подвигам», - заявил режиссер картины Игорь Копылов.

Продюсерами картины было принято решение отправить часть денежных средств, вырученных от проката картины, в поддержку военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Напомним, «Небо» — первый художественный фильм, снятый о военной операции в Сирии. Картина вышла в прокат 18 ноября 2021 года. Лента основана на реальных событиях. 24 ноября 2015 российский бомбардировщик был сбит турецким истребителем. Летчики катапультировались, но командира экипажа Олега Пешкова боевики расстреляли еще в воздухе. Страшные кадры убийства разлетелись по всему миру. А Россия начала специальную спасательную операцию по возвращению героев домой. Фильм «Небо» – один из лучших современных отечественных фильмов на военную тематику.