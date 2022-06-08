Звезда фильма «Сталинград» Янина Студилина развелась с экс-советником Зеленского из-за политических взглядов

Янина Студилина разошлась с мужем Александром Роднянским. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актриса Янина Студилина и сын украинского продюсера Александр Роднянский-младший создали семью в 2008 году. В 2016-м у них родилась дочь Анна. Роднянский, экономист по профессии, увез жену сначала в Америку, затем в Европу. Тем не менее, Янина продолжала сниматься, при первой возможности улетая в Москву. Получив известность после сериала «Ранетки», она затем снялась в военной драме «Сталинград» и в ситкоме «Остров». Актриса признается: ее отношения с мужем начали портиться еще несколько лет назад. А текущая политическая ситуация окончательно расколола их брак.

Янина сообщила, что они с Роднянским-младшим расстались. Причиной стали политические разногласия и желание мужа жить в Европе. Студилина же решила вернуться в Россию.

- Были и красивые ухаживания, и незабываемые путешествия, и любовь. Но, к сожалению, со временем многое меняется. Последние несколько лет были непростыми, мой супруг ревностно относился к моему желанию работать, сниматься в кино и к жизни в России. Хотя когда мы познакомились, я снималась в «Городе соблазнов» и «Ранетках», и у меня порой даже не было выходных, чтобы выкроить время на совместный ужин. Он работал в Америке, мы прожили там какое-то время, и я начала выпадать из профессии. Потом мы переехали в Европу. Мне было тяжело быть только мамой и женой, я хотела реализовать себя в профессии тоже и начала часто летать в Москву. Каждый раз передо мной стоял выбор: либо работа и моя жизнь, либо муж и жизнь в чужой для меня стране. Я выбрала себя, - рассказала актриса в интервью WomanHit.

Последние политические события еще больше отдалили супругов друг от друга. 36-летняя Янина забрала дочку и вернулась в Москву.

- Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья, - говорит Янина.

Янина с дочкой Аней. Фото: соцсети.

Страдать из-за развода она не собирается. Студилина намерена сосредоточиться на воспитании 5-летней дочери и карьере.

- К счастью, я мама, моей дочке пять лет. У меня нет возможности сидеть и рефлексировать, мне нужно действовать. Я несу ответственность перед ребенком, - говорит она.

Янина на "Кинотавре" с мужем и свекром Александром Роднянским. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С самого начала спецоперации России на Украине отец ее мужа продюсер Александр Роднянский осудил действия российских властей. Бывший глава медиа-холдинга СТС и владелец кинофестиваля «Кинотавр» переехал в США и больше не хочет иметь с российским кино ничего общего.

В 2019 году его сын Александр Роднянский-младший получил должность в кабмине Украины. Он стал главным экономическим советником президента Владимира Зеленского после его избрания. Наследник продюсера уехал из родного Киева в возрасте шести лет и вырос в Германии, а работал в основном в США, Германии и Великобритании. С 2009 по 2011 год он возглавлял отдел развития бизнеса в кинокомпании отца.