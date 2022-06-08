Норвежская принцесса выходит замуж за шамана-афроамериканца

Принцесса Норвежская Марта Луиза Фото: EAST NEWS

Старшая дочь короля Норвегии Харальда V, принцесса Марта-Луиза сообщила о своем решении связать судьбу с афроамериканцем Дуреком Вереттом, более известным как «шаман Дурек».

Об избраннике Марты-Луизы известно, что ему 47 лет (он на три года младше невесты), а основным его занятием в жизни являются сеансы шаманизма. Сам Веретт утверждает, что является шаманом в шестом поколении, а на его сайте говорится, что к услугам потомственного шамана прибегала масса известных людей.

Принцесса и шаман, живущие на данное время в Лос-Анджелесе, уже официально объявили о помолвке и получили поздравления от короля Норвегии Харальда V, его супруги королевы Сони и брата невесты, кронпринца Хокона.

– Принцесса Марта-Луиза и Дурек Верретт объявили о своей помолвке. Его Величество король и Ее Величество королева шлют самые искренние поздравления и желают им всего наилучшего, – сказано в официальном заявлении Королевского дома Норвегии.

50-летняя Марта-Луиза, мать троих дочерей, в течение 15 лет была замужем за норвежским писателем и художником Беном Ари. В 2017 году пара развелась, а спустя два года Ари покончил с собой на фоне психологических проблем, усугубленных алкоголем.

Примерно в это же время стало известно и об отношениях между принцессой и шаманом. Впрочем, в результате этого брака титула Дурек не получит – по законам Норвегии супругам и тетям принцесс титулы не положены.

В начале 2000-х Марта-Луиза совместно с Беном Ари написали книгу о своей совместной жизни до брака, позже принцесса создала сказку для детей, а затем объявила, что обладает паранормальными способностями и может общаться с ангелами и даже готова учить этому других людей. Вполне возможно, что именно совместные астральные путешествия и стали связующей нитью между принцессой и шаманом.