Бортовой комплекс обороны Ми-35 слепит американские «Стингеры»

Все полеты проходят на предельно малых высотах

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации на Донбассе.

В ходе специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Все полеты проходят на предельно малых высотах. Ежедневно они отрабатывают десятки таких целей.

- Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 – брат-близнец легендарного советского Ми-24 («Крокодил») только внешне похож на винтокрылого родственника. Летчики говорят – начинка здесь совершенно другая. Машина оборудована автоматической, компьютеризированной системой наведения. Здесь подвижная, спаренная 24-миллиметровая пушка. В отличии от статичной, одинарной на предшественнике, - комментируют кадры пилотажа в Минобороны России.

Ми-35 бьют неуправляемыми ракетами по заданному квадрату. Резкое снижение высоты. И на вираж. Внизу – засеянное поле. Ровный рельеф – всегда большая опасность. Противник может достать «Стингером» или «Иглой». Но и они не так уж и страшны для Ми-35.

«Установили новейшие двигатели ВК-2500, которые по мощности намного больше, чем стояли предыдущие. Также укоротили крылья и убрали вспомогательную гидросистему уборки шасси для того, чтобы облегчить вертолет и установить новейшее оборудование. Уходить от ВСУшных «Стингеров» помогает бортовой комплекс обороны – система, выжигающая навигационную начинку у летящего снаряда, в результате он падает на землю, не долетая до цели. И, конечно, сирийский опыт, - рассказал журналистам командир вертолета Ми-35 Николай.

С американскими ПЗРК пилоту пришлось столкнуться впервые в арабской республике. Но на Украине плотность огня с земли оказалась выше.

«Иногда кажется, что бойцы ВСУ даже не задумываются о результате своей беспорядочной стрельбы, удивляется летчик. Главное – выпустить побольше зарядов», - говорит Николай.

Но, даже в такой напряженной боевой обстановке наши летчики продолжают уверенно и спокойно выполнять боевые задачи. В бой они идут в компании Ми-8 и Ми-28Н «Ночных охотников». Пока одни ликвидируют заданные цели, другие ведут разведку и уничтожение возможных угроз с земли.

Пока одни экипажи возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В этой огненной карусели военнослужащие ВСУ не чувствуют дефицита внимания.

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