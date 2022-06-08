Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика8 июня 2022 5:25

Бортовой комплекс обороны Ми-35 слепит американские «Стингеры»

Минобороны демонстрирует кадры работы боевой работы российских армейских вертолетов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Все полеты проходят на предельно малых высотах

Все полеты проходят на предельно малых высотах

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 армейской авиации на Донбассе.

В ходе специальной военной операции экипажи вертолетов армейской авиации выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации. Все полеты проходят на предельно малых высотах. Ежедневно они отрабатывают десятки таких целей.

- Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 – брат-близнец легендарного советского Ми-24 («Крокодил») только внешне похож на винтокрылого родственника. Летчики говорят – начинка здесь совершенно другая. Машина оборудована автоматической, компьютеризированной системой наведения. Здесь подвижная, спаренная 24-миллиметровая пушка. В отличии от статичной, одинарной на предшественнике, - комментируют кадры пилотажа в Минобороны России.

Ми-35 бьют неуправляемыми ракетами по заданному квадрату. Резкое снижение высоты. И на вираж. Внизу – засеянное поле. Ровный рельеф – всегда большая опасность. Противник может достать «Стингером» или «Иглой». Но и они не так уж и страшны для Ми-35.

«Установили новейшие двигатели ВК-2500, которые по мощности намного больше, чем стояли предыдущие. Также укоротили крылья и убрали вспомогательную гидросистему уборки шасси для того, чтобы облегчить вертолет и установить новейшее оборудование. Уходить от ВСУшных «Стингеров» помогает бортовой комплекс обороны – система, выжигающая навигационную начинку у летящего снаряда, в результате он падает на землю, не долетая до цели. И, конечно, сирийский опыт, - рассказал журналистам командир вертолета Ми-35 Николай.

С американскими ПЗРК пилоту пришлось столкнуться впервые в арабской республике. Но на Украине плотность огня с земли оказалась выше.

«Иногда кажется, что бойцы ВСУ даже не задумываются о результате своей беспорядочной стрельбы, удивляется летчик. Главное – выпустить побольше зарядов», - говорит Николай.

Но, даже в такой напряженной боевой обстановке наши летчики продолжают уверенно и спокойно выполнять боевые задачи. В бой они идут в компании Ми-8 и Ми-28Н «Ночных охотников». Пока одни ликвидируют заданные цели, другие ведут разведку и уничтожение возможных угроз с земли.

Пока одни экипажи возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В этой огненной карусели военнослужащие ВСУ не чувствуют дефицита внимания.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Православный хор и ансамбль «За веру и Отечество» инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации выступил с концертом перед российскими военнослужащими – участниками специальной военной операции.

В полевом лагере артисты концертной бригады исполнили песни военных лет, военно-патриотической направленности и современные композиции. Также хор исполнил песни, связанные со спецификой родов войск ВС РФ.

В течение недели православным хором и ансамблем «За веру и Отечество» инженерных войск ВС РФ в пунктах временной дислокации российских войск было проведено около 10 концертов перед различными подразделениями, выполняющими боевые задачи в ходе специальной военной операции.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ