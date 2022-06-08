Внук королевы Елизаветы II чуть не сорвал празднование Платинового юбилея бабушки

Во время торжеств Луи дразнил свою маму, показывал ей язык, закрывал ладонями глаза и вертелся во все стороны Фото: REUTERS

Дети всегда остаются детьми вне зависимости от состояния их родителей, а также наследных титулов. Так, на праздновании Платинового юбилея королевы Елизаветы II, только что прошедших в Британии, внимание привлек четырехлетний Луи – сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Правнук королевы доказал, что проблемы воспитания вовсе не чужды семьям, чьи дети подрастают на собольих перинах и серебряной ложкой во рту – во время торжеств Луи дразнил свою маму, показывал ей язык, закрывал ладонями глаза и вертелся во все стороны. Видео шалостей опубликовало CNN.

Закончилось все тем, что мать принца, супруга принца Уильяма, Кейт Миддлтон, славящаяся своей выдержкой, вышла из себя и малыша буквально спихнули его деду – принцу Чарльзу. На коленях у пожилого родственника юный принц спокойно посидел совсем недолго и нашел себе новую «жертву» – свою старшую сестру, принцессу Шарлотту.

А во время прохождения гвардейских частей малыш и вовсе заткнул себе уши при первых звуках военного оркестра. Впрочем, никто на него не обиделся – дети есть дети.

А вот сама королева Елизавета II во время празднеств лишь дважды показалась публике на балконе Букингемского дворца. С начала года она отменила практически все поездки и публичные выступления в связи с проблемами со здоровьем и ограниченной мобильностью.

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