На Украине решили легализовать марихуану

Cильно выросло количество людей, которых надо лечить людей от пережитого стресса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Украины поддержало законопроект о легализации марихуаны. Некоторые уже написали, мол, легализовали министры марихуану, но пока это лишь законопроект, который министры одобрили. Дескать, сильно выросло количество людей, которых надо ей лечить людей от пережитого стресса.

С одной стороны, конечно, проблема такая есть. Посмотрите, например, на украинского президента. Зеленский, вообще, похоже, не выходит из состояния "лечения от стресса", причем, явно не каннабисом лечится, а тем, что покруче будет. Примерно так и предшественник его, Петро Порошенко "лечился" раньше постоянно, но от диабета. У него даже некий прибор был (скорее всего, с отвинчивающейся крышечкой) постоянно во внутреннем кармане пиджака, чтобы "сахар понижать". А то от "высокого сахара" у него и язык заплетался, и он всякую околесицу нес. Кстати, как Петро Алексеевич ушел с президентского поста, так и "диабет" его прошел. Редкий случай в медицине. Практически, уникальный. Тяжелая эта работа – быть президентом Украины, все время надо от чего-то лечиться.

Но, с другой стороны, украинцев и без каннабиса штырит так, что будь здоров, не кашляй. Как будто их организмы сами начинают вырабатывать вещества, расширяющие сознание. Причем, по всей Украине.

Вот, например, Чернигов. Местная казацкая община Екатерининской церкви присвоила звание казака премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Правда, решили переименовать его на казацкий манер в "Бориса Чуприну".

- Почему Чуприна? Вы видите, что у него на голове прическа свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю, - разъяснил журналистам замдиректора Черниговского областного исторического музея Андрей Лисовой. - Прямо по лицу видно, что это великий человек. Именно эту черту мы и хотели подчеркнуть для того, чтобы в будущем, сказав Борис Чуприна, все знали о ком идет речь.

В музее даже решили разместить в экспозиции картину с "Борисом Чуприной", на которой отдаленно похожее на Джонсона существо мужского пола в шароварах восседает под деревом с бандурой в руках на манер мифологического "казака Мамая". Картина действительно выполнена по мотивам широко известной иллюстрации про Мамая, вот только в оригинале с дерева, под которым расположился Мамай свисает "повешенный им жидок", а у Бориса с ветки свисает казацкая сабля. И, конечно, Биг-Бен, как положено в традициях лондонского казачества.

На Украине, кстати, уже начал зарождаться "культ Джонсона". В одном из кафе Киева посетителям стали предлагать яблочный десерт "Борис Джонсонюк" Кстати, весьма недешевый, по местным-то меркам, – 90 гривен. Ждем новых обострений.

Но Зеленский может не опасаться "культа Джонсонюка", потому что на сайте президента Украины появилась петиция, чтобы президент Владимир Зеленский стал Гетманом всея Украины. А его верный "голосок", ежедневно вешающий лапшу на уши украинцам и втирающий им другие вещества по расширению сознания посредством выступлений в эфире (прямо "Кашпировский" местного разлива, разглаживающий швы на теле и извилины мозга), по инициативе автора петиции должен стать кошевым атаманом. В принципе, предложение более здравое, чем может показаться на первый взгляд, потому что гетманы на Украине существовали в те времена, когда никакого государства с таким названием не было, а территория, на которой правили гетманы, была существенно меньше любой, даже самой маленькой области нынешней Украины.

Но всех переплюнули специалисты Министерства культуры Украины. Странное ведомство для нынешней Незалежной, само по себе, объявило о создании Совета по дерусификации, декоммунизации и деколонизации. Если думаете, что это про строительство действительно суверенного и независимого государства, то ошибаетесь. Совет будет заниматься "оцивилизовыванием" процесса сноса памятников и других объектов культуры, которые имеют хоть какое-то отношение к России. Например, он станет лоббировать предложение запретить на Украине кириллицу и перейти на латиницу. Кстати, эта петиция тоже уже зарегистрирована на сайте президента Украины. Очень важная, а главное, совершенно своевременная инициатива. Поскольку больше проблем в нынешней Украине, судя по всему, не осталось. Кроме, конечно, легализации каннабиса.

Это вот так их без всякого каннабиса штырит. А что будет, когда марихуану легализуют – подумать страшно.

Хотя, что там марихуана, если боевики ВСУ чуть ли не все время находятся под воздействием "боевой наркоты". Ее наверняка тоже легализуют в ближайшее время. Каннабис – это же для слабаков, а не для украинцев.

P.S. Нет, если после создания Совета по дерусификации возвращение территорий, которые Россия подарила когда-то нынешней Украине, пойдет быстрее, то его создание можно только приветствовать. Дерусификация Украины только в таком виде и имеет право на существование.

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