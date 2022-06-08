Братьев Хусаиновых, устроивших скандальный день рождения модельера Славы Зайцева, ограбили в Одинцове

Братья близко знакомы со звёздами мировой и отечественной моды

58-летний Вадим и 46-летний Алмаз Хусаиновы — организаторы многих конкурсов красоты и показов мод, а так же владельцы модельного агентства. Они близко знакомы со звёздами мировой и отечественной моды. В том числе, с Вячеславом Зайцевым. В марте прошлого года они выступали организаторами дня рождения модельера в столичном ресторане "Яръ". Тогда праздник закончился вызовом полиции и негодованием со стороны родственников Зайцева.

Недавно младший брат Алмаз обратился в полицию из-за кражи из дома, расположенного в подмосковной деревне Захарово. Мужчина приехал проверить дом своего брата, пока тот находится в Москве. Войдя внутрь он заметил, что вещи в одной из комнат разбросаны, а на привычных местах отсутствует техника. О случившемся Алмаз сообщил в полицию.

— Было установлено, что путём отжатия пластиковой оконной рамы неизвестные проникли в дачный дом в д. Захарово, откуда похитили технику и другие ценные вещи. Ущерб устанавливается, — сообщил источник kp.ru

Оперативники осмотрели дом и собрали улики. По факту кражи уже возбудили уголовное дело, но подозреваемых пока не нашли. В тот день в доме не работали камеры видеонаблюдения, это осложнило работу полиции.

Несколько лет Вячеслав Зайцев борется с тяжелой болезнью, у модельера диагностировали прогрессирующую форму Паркинсона. Какое-то время он и вовсе не появлялся на глаза публике, предпочитая проводить время за городом в своей усадьбе в Каблуково. В марте прошлого года Вячеслав Михайлович всё же показался поклонникам и друзьям. Поводом стал его 83 день рождения, за организацию которого взялись братья Хусаиновы. На празднике присутствовали многие известные люди, в их числе Алла Пугачева и Максим Галкин, Лев Лещенко и другие. Однако без инцидентов не обошлось, родственникам пришлось вызвать в ресторан полицию. По информации в СМИ, причиной назвали угрозы от одного из братьев в адрес сына модельера Егора. Кроме того, Хусаиновым приписывали попытку заработать на кутюрье, билеты на мероприятие продавали по 15 тысяч рублей. Позже Вадим Хусаинов заявил, что не имеет к этому отношения.