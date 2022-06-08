«Они язвами покрываются от этого мусора»

Собаковед порекомендовал обратить внимание на малоизвестные отечественные корма, не столь раскручены, как другие и не забывать читать состав корма Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Собаководы паникуют из-за уменьшения ассортимента и увеличения цен на корм для собак. Из-за санкции, которые страны ЕС и США, применяют сегодня к России, а также из-за желания русских запастись впрок едой не только для себя, но и своего питомца, действительно сказались на рынке собачьего питания. Но, по словам кинолога Виталия Орлова, это вовсе не повод для беспокойства. Как он рассказал в эфире Радио КП, многие корма, если бы не хороший маркетинг, давно бы уже перестали покупать.

— Вот эти корма раскрученных импортных производителей по качеству были на таком дне, ну, то есть, в один и тот же мешок, который год назад, два года назад сыпали хороший корм, в этот мешок начали сыпать просто обыкновенный пищевой мусор. И на собаках я это вижу. То есть, собаки гниют просто. У них просто стул – вода, у них внешность просто жуткая, они прямо вот язвами покрываются от этого мусора. Потому что есть спрос и предложение, - рассказал в эфире Радио КП Виталий Орлов, руководитель кинологического центра «Школа Орлова», кинолог.

Собаковед порекомендовал обратить внимание на малоизвестные отечественные корма, не столь раскручены, как другие и не забывать читать состав корма.