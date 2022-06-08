В Москве подполковник полиции тайно завладел квартирой умершей старушки и прожил в ней почти 10 лет

В настоящее время следователями в отношении бывшего коллеги возбуждено уголовное дело Фото: Олег ЗОЛОТО

За почти 20-летнюю карьеру в органах внутренних дел 46-летний бывший полицейский Сергей В.* успел послужить в нескольких районных отделах полиции Москвы. Оперативник был и старшим участковым, и заместителем начальника отдела полиции района, и начальником дежурной части. Карьера Сергея, как и его звания, шли вверх - офицер дослужился до подполковника. Однако, в 2017 году личная история успеха оперативника закончилась - начальство уволило оперативника в связи с совершением поступка порочащего честь сотрудника внутренних дел. Сразу после этого за полицейского «взялся» отдел собственной безопасности.

«Особисты» стали проверять все дела и расследования офицера и сделали внезапное открытие. Оказалось, что подполковник почти 10 лет незаконно жил в квартире умершей пенсионерки. Еще в далеком 2012 году, когда офицер был заместителем начальника полиции района, он приметил скоропостижно скончавшуюся старушку. Женщина жила совсем одна, никаких родственников у нее не было. Прибыв на констатацию смерти пенсионерки, полицейский осмотрел жилье и оно ему понравилось. «Под шумок» офицер завладел ключами от квартиры женщины и придумал нехитрую аферу. Полицейский "запудрил мозги" нужным должностным лицам и заехал на желанные квадратные метры в столице.

«В ходе расследования было установлено, что в 2012 году офицер полиции Сергей В.* узнал о скоропостижной смерти одинокой 80-летней женщины, проживавшей на основании договора соцнайма в квартире в одном из домов на Проспекте Вернадского в Москве. На тот момент действующий сотрудник полиции, используя свое служебное положение, действуя умышленно, в собственных интересах, незаконно вселился в данную квартиру. В последующем полицейский ввел в заблуждение сотрудников местного ТСЖ, объявив, что квартира является служебной и выдана ему как сотруднику МВД», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Так продолжалось почти 10 лет. Офицер спокойно проживал в квартире умершей пенсионерки и даже исправно платил по счетам за коммуналку. Осенью 2021 года мужчина съехал. Возможно, афера так бы и осталась незамеченной, если бы не расследование ОСБ УВД.

В настоящее время следователями в отношении бывшего коллеги возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ - Превышение должностных полномочий. По данной статье предприимчивому экс-полицейскому грозит вплоть до 4 лет лишения свободы.

* - имя изменено.

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