Минобороны: за сутки на Донбассе уничтожено 780 украинских националистов

Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике.

Украинская группировка на Донбассе несет значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Подразделения ВСУ без связи и разведки лишается целых соединений. Если так дело пойдет и дальше, то украинским беженкам в Европе станет не только холодно, но и одиноко.

"Только в ходе освобождения Святогорска Донецкой Народной Республике за три дня боев потери украинских войск составили более трехсот националистов, шесть танков, 15 боевых бронированных машин различных типов, 36 орудий полевой артиллерии и минометов, четыре установки реактивной системы залпового огня «Град» и свыше двадцати единиц автомобильной техники", - заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что в огонь ведется высокоточными ракетами воздушного базирования. Ими в районе Харькова нанесен удар по бронетанковому заводу, в цехах которого осуществлялся ремонт и восстановление танков и другой бронетехники ВСУ.

Высокоточными ракетами воздушного базирования в Донбассе также поражены: два пункта управления, 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня «Ураган», четыре склада с вооружением и боеприпасами, хранилище топлива для техники ВСУ.

Кстати, с топливом у украинских военнослужащих совсем плохо. В сети стали появляться кадры, как иностранные наемники разбавляют солярку растительным маслом. Так и удирают…

"Оперативно-тактической авиацией за сутки поражено 63 района скопления живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожен пункт управления 14-й механизированной бригады ВСУ, более 160 националистов, восемь танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», артиллерийская батарея, станция радиоэлектронной борьбы и 13 автомобилей различного назначения", - перечислил Конашенков.

Представитель военного ведомства отметил, что силами противовоздушной обороны сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Снегиревка Николаевской области, а также вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Белая Криница Николаевской области. С неба также сбили 11 беспилотников, три ракеты оперативно-тактического комплекса «Точка-У» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Конашенков также сообщил, что ракетными войсками и артиллерией поражены: 68 пунктов управления, 172 огневых позиций артиллерии ВСУ, две батареи реактивных систем залпового огня «Смерч», батарея РСЗО «Ураган», комплексы «Бук-М1», в 261 районах сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ остались лежать еще более 320 националистов.

Выходит, что только по официальным данным объективного контроля на Донбассе за сутки уничтожено 780 украинских националистов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

192 - самолета.

130 - вертолетов.

1150 - беспилотных летательных аппаратов.

335 - зенитных ракетных комплексов.

3459 - танков и других боевых бронированных машин.

489 - установок реактивных систем залпового огня.

1822 - орудия полевой артиллерии и миномета.

3488 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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