Без карт и наличных: как удобно и безопасно расплачиваться за товары и услуги

Вы наверняка заметили, что в магазинах, кафе и множестве других мест все чаще предлагают расплатиться по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Да-да, ту самую, через которую вы регулярно переводите деньги родным, скидываетесь на подарки и отдаете долги коллегам. А в интернете этот способ платежа распространяется еще быстрее. Не знаете, что это такое, как работает и причем тут СБП? Давайте разбираться вместе.

ОПЛАТА ПО КОДУ

Помните, как раньше мы наводили смартфоны на QR-код, чтобы узнать побольше о музейных экспонатах. Или ради интереса оживляли с помощью дополненной реальности персонажа с упаковки печенья. Потом QR-коды стали незаменимыми помощниками в оплате квитанций ЖКХ и штрафов. А сейчас с их помощью можно купить кофе, продукты, одежду или рассчитаться за ремонт бытовой техники.

Сегодня основной способ оплаты покупок через СБП — сканирование QR-кода. Устроено все просто: QR-код может быть размещен на любом носителе, например, на наклейке в кассовой зоне или выведен на экран компьютера, на POS-терминал и так далее. Достаточно навести камеру смартфона на этот QR-код, гаджет его сканирует и предлагает перейти в мобильное приложение вашего банка для подтверждения оплаты. Или еще быстрее – вы сразу можете открыть приложение своего банка на смартфоне, зайти в раздел «Оплата по QR-коду» и отсканировать код.

Важный нюанс: для покупок по QR-коду вам нужен счет в банке, который поддерживает оплату через Систему быстрых платежей (таких сегодня более 150). И телефон с камерой, в котором установлено мобильное приложение любого из этих банков.

Для оплаты по QR-коду можно использовать практически любой банковский счет. Кстати, неважно, привязана ли к счету карта и поддерживает ли телефон технологию NFC. А еще можно расплачиваться не только в мобильном приложении своего банка, но и через СБПэй - это мобильное приложение для оплаты товаров и услуг с помощью Системы быстрых платежей.

ОПЛАТА ПО ССЫЛКЕ ИЛИ КНОПКЕ

Все чаще покупатели выбирают онлайн-шопинг - это удобно, быстро и зачастую даже дешевле, чем покупки в торговых центрах. Оплата через Систему быстрых платежей в интернете также действует, воспользоваться ей просто и удобно.

Работает это так: покупатель нажимает в приложении магазина или на его сайте на кнопку «Оплатить по СБП» и переходит в мобильное приложение своего банка, где и происходит оплата. Нужно только проверить, правильно ли указаны название магазина и сумма покупки. Или же клиент получает от интернет-магазина ссылку, в которой зашита вся та же необходимая для платежа информация, что и в QR-коде – название предприятия, его реквизиты, сумма покупки. После перехода по ссылке клиент также будет направлен в свой мобильный банк. Покупателю остается только проверить правильность всех данных и подтвердить оплату. Это куда удобнее и быстрее, чем вводить данные банковской карты в каждом новом месте покупок.

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ

Если все так просто, то насколько такая оплата - по кнопке и QR-коду - безопасна? Здесь можно быть спокойным: операции в Системе быстрых платежей защищены сразу на трех уровнях – Банка России (это оператор СБП), Национальной системы платежных карт (НСПК, она является операционным и платежным центром СБП) и, конечно, банков-участников Системы. К примеру, QR-код, который сканирует покупатель для оплаты, выпускается только в СБП по запросу банка, который обслуживает торговую точку, и подделать его невозможно.

Кроме того, в процессе выполнения операции в мобильном приложении банка человек всегда имеет возможность проверить, ту ли сумму он переводит, правильно ли указано имя получателя, если речь идет о переводе денег, или название магазина, если клиент оплачивает покупку в магазине. И только после проверки нажать на кнопку и подтвердить перевод.

НА ЗАМЕТКУ

Какими бывают QR-коды

QR-коды для оплаты покупок через СБП бывают двух видов: динамические и статические.

Динамический QR-код создается под каждую конкретную покупку, поэтому он сразу содержит стоимость и все необходимые для платежа реквизиты. Покупателю необходимо только проверить эту информацию на экране своего смартфона, которым он отсканировал код, и подтвердить оплату.

Статический QR-код содержит только реквизиты продавца без суммы покупки, поэтому ее нужно будет ввести при оплате самостоятельно. Поскольку этот код не меняется для разных покупок, обычно его печатают на наклейке в кассовой зоне или на постере.