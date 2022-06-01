На вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга открылась выставка «Бизнес в объективе»

Героями фотовыставки по традиции стали клиенты ПСБ - представители малого и среднего бизнеса. Это индивидуальные предприниматели, которые создали свой бизнес с нуля. Сферы их деятельности затрагивают практически все стороны повседневной жизни – производство продуктов питания, мебели, одежды, салоны красоты, пассажирские перевозки, услуги логистики, строительство и многое другое.

Фотографии можно увидеть на перронах в зоне прибытия и отправления поездов «Сапсан». В Москве размещены фотографии 24 петербургских предпринимателей, на Московском вокзале в Санкт-Петербурге - фото-истории 20 московских бизнесменов.

За время действия проекта "Бизнес в объективе" в нем приняло участие несколько сотен предпринимателей от В?адивостока до Калининграда. Участие в проекте бесплатное и дает бзнесу дополнительные возможности для привлечения клиентов, а также внимания к своей деятельности. Партнерами проекта являются объединение предпринимателей "Опора России", Общественная палата Российской Федерации, Фонд развития промышленности, бизнес-школа "Сколково", национальная премия "Бизнес-Успех".