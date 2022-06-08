Лавров - украинскому журналисту: «У вас все время голова болит, у кого бы что своровать»

Лавров ответил на выпад украинского журналиста. Фото: REUTERS

Встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу длилась около двух часов и проходила за закрытыми дверями. Было известно, что основными темами переговоров министров станет украинский кризис, проблемы поставок украинского зерна и поиски путей для его вывоза, а также сирийская проблематика.

«КП» собрала ключевые заявления министра иностранных дел, сделанные в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

О проблеме вывоза украинского зерна

Много внимания мы уделили проблеме вывоза украинского зерна, которую западные коллеги, да и сами украинцы, пытаются внести в разряд вселенской катастрофы, хотя доля этого зерна - меньше 1% от общемирового объема производства пшеницы и других злаковых. Какого-либо отношения к мировому продовольственному кризису нынешняя ситуация с украинским зерном не имеет.

О заминированном Черном море

Мы ценим усилия турецких друзей, которые ищут пути, чтобы разблокировать ситуацию и вывезти и зерно из украинских портов, и дать выйти из этих портов иностранным судам, которых там несколько десятков, и которые там используются в качестве заложников. Мы полностью понимаем такую заинтересованность. Мы напомнили сегодня, что уже больше месяца, если не два, наш черноморский военно-морской флот объявляет гуманитарные коридоры от территориальных вод Украины до по сути дела пролива Босфор, которые могут использоваться всеми судами, которые желают выйти отсюда и отправиться в порты постоянной приписки или разгрузки. До недавнего времени украинские власти публично отвергла свою готовность разминировать украинские территориальные воды, чтобы начать этот процесс. Но если теперь, как нам турецкие друзья говорят, украинская сторона готова обеспечивать проход - или разминировать или обеспечить проход через минные поля, - ну что ж, будем тогда надеяться, что эта проблема будет решаться.

О гарантиях России

Об этом говорил президент Путин, что мы гарантируем безопасность подобного рода маршрутов и гарантируем, что когда и если Украина пойдет на разминирование и разрешит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в интересах проводимой специальной военной операции. Это гарантии президента России, мы готовы оформить их тем или иным способом.

О желании Зеленского встретиться с Путиным

Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе, он заявлял неоднократно: мы возобновим переговоры, если русские уберут свой контингент на линию 24 февраля. Это абсолютно несерьезный подход, тем более, противоречащий инициативам, которые украинская делегация выдвигала 29 марта в Стамбуле. Такие метания мы наблюдаем ежедневно несколько раз и исходим из того, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на половине украинцев уже два месяца, с середины апреля, когда они перед этим изменили свои же подходы, изложенные в Стамбуле. Мы были готовы их принять за основу. Ну а цели военной операции всем хорошо известны. Они объявлены и будут достигнуты.

О хамских заявлениях украинских дипломатов

Меня тоже иногда упрекают в том, что я не сильно выбираю выражения. Но одно дело сильные выражения, а другое дело - смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами - хамский, вплоть до характеристик, которые они берут на себя смелость давать, главам государств и правительств стран, в которых они работают.

На пресс-конференции украинских журналист задал Лаврову вопрос: «Что еще «России удалось продать из украденного на Украине?»

Ответил российский дипломат следующим образом:

- У вас все время голова болит, у кого бы что своровать. И вы думаете, что все так поступают?! Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично: избавить восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно, мы сегодня объяснили, может свободно транспортироваться в пункты назначения. Со стороны России никаких препятствий нет. Нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, разрешили иностранным и украинским судам выйти в Черное море.

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