Как уменьшить побочные действия статинов?

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Но назначенный прием статинов отменять нельзя! Их необходимо принимать постоянно, часто - пожизненно. Поэтому встает вопрос: можно ли как-то нейтрализовать их опасные побочные эффекты?

При чем здесь коэнзим Q10?

Ученые установили, что одновременно со снижением холестерина статины понижают и уровень коэнзима Q10, который жизненно необходим каждой клетке нашего организма, особенно — сердечно сосудистой системе и мышцам; к тому же он замедляет процессы старения. Уже через месяц приема статинов уровень коэнзима Q10 в организме падает на 50-80%[1]! При таком резком снижении уровня коэнзима организм начинает преждевременно стареть, увядать, ослабевать, становиться немощным. В США при назначении статинов все больше специалистов рекомендуют одновременно со статинами принимать коэнзим Q10[2]. Доказано, что ежедневный прием 100 мг коэнзима Q10 способствует уменьшению побочных действий статинов[3].

Как правильно выбрать коэнзим Q10?

На полках аптек можно найти самые разные виды и формы коэнзима – таблетки, капли на водной основе, суспензии и т.д. Но надо помнить, что коэнзим Q10 – вещество жирорастворимое, то есть максимально усваивается в виде масляного раствора. Поэтому внимательно прочтите состав на упаковке - на первом месте должно стоять масло. Чаще всего используется соевое – оно отличается дешевизной и неприятным послевкусием; чуть реже – оливковое. А вот компания «Эвалар» для лучшего усвоения своего Коэнзима Q10 выбрала не какое-нибудь масло, а кокосовое, которое само по себе представляет просто кладезь необходимых нашему организму нутриентов. В каждой капсуле Коэнзима Q10 Эвалар – максимальная дозировка [4] коэнзима (100 мг), растворенного в кокосовом масле первого холодного отжима, от ведущего производителя Японии. При этом Коэнзим Q10 Эвалар в 2 раза выгоднее аналога! [5] И только Коэнзим Q10 Эвалар зарегистрирован как средство, уменьшающее побочные действия статинов.[6] Тысячи людей в России выбирают именно Коэнзим Q10 от компании Эвалар»![7]

Коэнзим Q10 Эвалар можно принимать не только для уменьшения побочных действий статинов – он способствует:

• укреплению сердечной мышцы,

• сохранению молодости и красоты,

• замедлению процессов старения.

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[1] Атмосфера. Кардиология. 2008, №3.

[2] Nutrition Journal. 2013, №12: с. 142.

[3] Alternative and Complementary Therapies VOL. 9, №4.

[4] В ассортименте Эвалар

[5] Выгода по цене по данным АО "Группа ДСМ" за 2021 г.

[6] Среди БАД, содержащих Коэнзим Q10 и зарегистрированных в РФ.

[7] Подтверждено объемом отгрузки завода-изготовителя ЗАО «Эвалар» за 2 полугодие 2021 г.

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