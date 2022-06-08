Саперы Росгвардии разминировали водонапорную башню в Харьковской области

Фото: Росгвардия

В одном из населенных пунктов Харьковской области после досмотра водонапорной башни военнослужащие Росгвардии обнаружили, что здание заминировано. В строении они оставили 10 ящиков с боеприпасами к ракетной системе «Град», между которыми заложены минометные мины с установленным самодельным взрывным устройством. Опасные находки были вовремя обезврежены. Водоснабжение населенного пункта не было нарушено.

"В другом населенном Харьковской области подразделениями спецназа Росгвардии были обнаружены подготовленные позиции противника, где находились восемь 152-мм снарядов, боеприпасы иностранного производства, бронежилеты, шлемы и форма расцветки НАТО", - отметили в пресс-службе ведомства.

Подобные временные огневые точки используются диверсионными группами, которые действуют в тылах российских войск.

Рядом с одной из таких огневых точек росгвардейцы задержали военнослужащего ВСУ и гражданина, находившегося в розыске. Во время поисковых мероприятий у гражданина обнаружены одиннадцать 82 мм осколочно-фугасных мин, одиннадцать противотанковых мин и форма ВСУ.

Отметим, что отряды разминирования Вооруженных Сил и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. За все время военные саперы уже обследовали 2 832,1 гектаров, где обнаружено и обезврежено более 14 000 взрывоопасных предметов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Следственным комитетом возбуждены еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов), в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 30 отдельной механизированной бригады ВСУ Александра Зиневича, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Дмитрия Довбия, Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука, Александра Бондаренко, Мирослава Верхового, Артема Пучкова, Геннадия Бойко.

По данным следствия, в период с 6 по 7 июня 2022 года указанные военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в городах Донецк, Горловка, Волноваха, Макеевка, Ясиноватая и населенных пунктах Верхнеторецкое, Гольмовский Донецкой Народной Республики, а также в городах Рубежное и Первомайск Луганской Народной Республики.

В результате обстрелов 17 мирных жителей получили ранения и 9 погибли, в том числе несовершеннолетний. Повреждены 33 дома и объекта гражданской инфраструктуры, среди которых здания двух детских садов. В Рубежном и Первомайске ЛНР погиб несовершеннолетний, получили ранения двое мирных жителей, повреждены 7 жилых домов.

Выполняются следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению расследуемых преступлений.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 8 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Генерал Андрей Гурулев: Мы все оружие Восточной Европы за три месяца на Украине перемололи

Сколько солдат уже потерял Киев? Об этом ведущему радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану рассказал депутат Госдумы, член комитета по обороне, генерал-лейтенант запаса (подробности)

Готовит ли Киев тайные армии для перелома на фронте

Американские чудо-«Хаймерсы», обещанные Украине, оказались копией советских «Смерчей» (подробности)