Ангела Меркель рассказала, как помогла укрепиться украинскому милитаризму

Ангела Меркель. Фото: REUTERS

Самая влиятельная женщина мира вновь заговорила. Ангела Меркель, осенью прошлого года переставшая быть канцлером ФРГ, дала первое интервью в новом (пенсионном) качестве.

В бытность лидером её критиковали за просчеты во внешней и внутренней политике, например, бесконтрольный приём беженцев. Но теперь, с охватившим Европу энергетическим кризисом и угрозой голода, времена «бабушки из ГДР» многим кажутся золотым веком. Ведь за 16 лет правления Меркель даже в самые непростые времена поддерживала диалог с Кремлём. Неудивительно, что именно эта тема заняла заметную часть её беседы с авторитетным немецким журналистом Александром Озангом:

— Европа и Россия — соседи, которым нельзя друг друга игнорировать, — ответила Меркель на обвинения в сотрудничестве с Москвой (что в нынешнем ЕС считается чуть ли не преступлением). — Мы должны найти способ сосуществовать, несмотря на все различия.

Также Меркель обнаружила новое измерение в Минских соглашениях 2014-15 годов, достигнутых при посредничестве Германии:

— Мирный процесс дал Украине время, чтобы укрепиться как нация и усилить армию. (Тем самым Меркель признаёт, что в реальности выполнять «Минск», предполагавший демилитаризацию и федерализацию Украины, исполнять никто не собирался — прим. ред.)

Также бывшая руководительница ФРГ рассказала, почему противилась вступлению Незалежной в НАТО в 2008 году:

— Я хотела избежать эскалации со стороны России. К тому же Украина тогда была не готова, страдая от нестабильности и коррупции.

В заключение Меркель подвела безапелляционный итог своей 16-летней каденции:

— Я не вижу ничего, о чём можно сказать: «Я была не права». Мне не за что извиняться.

Согласиться с ней могут не все — критики до сих пор припоминают Меркель волну терактов, захлестнувшую ФРГ в 2010-е годы в результате неограниченной миграции и последовавший за этим рост правового и левого популизма.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Посол Украины Мельник раскритиковал Меркель за «снисходительное» отношение к России

Дипломат обвинил экс-канцлера ФРГ в отсутствии самокритики (подробности)