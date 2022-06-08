Кто пойдет в музей? Молодежь интересуется искусством больше, чем пенсионеры, а женщины – больше мужчин

Молодежь из культурной столицы интересуется классическим искусством реже сверстников из Сибири и с Урала: в Санкт-Петербурге посетители в возрасте 18-24 лет составили всего 12% музейной аудитории, в то время как в Омске и Екатеринбурге – 21% и 18% соответственно.

Меньше всего среди гостей Эрмитажа людей старше 65 лет: ни в одном регионе их доля не превысила 10%. Реже всего в музей ходят омские пенсионеры: их доля в общем количестве посетителей едва достигла 4%, чаще всего – пенсионеры Казани, на них пришлось 7% аудитории филиала.

Мужчины в целом ходят в музей значительно реже, чем женщины: в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге они составляют 43% аудитории, в Казани – 46%. И только в сибирском филиале Эрмитажа доля мужчин достигла 51%. По мнению аналитиков, это связано со спецификой экспозиции: в музее проходит выставка «В сбруе легкой и красивой… Предметы парадного выезда XVIII – начала XX века», которая, очевидно, больше привлекла сильную половину человечества.

Во всех регионах в Эрмитаж чаще всего ходят люди в возрасте от 25 до 44 лет, они составляют половину аудитории музея.

Исследование проводилось в мае 2022 года на основе Big Data МТС.