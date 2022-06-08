Герои спецоперации «Z»: сержант Игнатьев точно скорректировал ракету и ликвидировал диверсионный отряд

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» ежедневно знакомит читателей с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи.

Сегодня воины уверенно делают свою работу: ведут в смертельной игре с противником, как тому учились в «Армейских международных играх», «Танковом биатлоне», «Авиадартсе», «Снайперском рубеже» и «Мастерах артиллерийского огня». Они проявили образцовую боевую выучку и заслужили государственные награды.

Сейчас, когда на Донбассе в рамках спецоперации разворачиваются полномасштабное наступление, военные получили возможность показать свое ратное мастерство в полной мере.

Илья Шилов. Фото: Минобороны РФ

МАНЕВРОМ ПРЕДВОСХИТИЛ УДАР ПРОТИВНИКА

Илья Шилов

«В ходе специальной военной операции старший сержант Илья Шилов неоднократно умело организовал своевременный ремонт поврежденной в бою военной и специальной техники, а также осуществлял подвоз боеприпасов и материальных средств в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Двигаясь в составе колонны десантно-штурмовой бригады, Илья обнаружил группу вооруженных националистов. Мгновенно оценив ситуацию, старший сержант Шилов, доложив командиру о готовящемся нападении, совершил маневр на автомобиле, и, заняв выгодную позицию, открыл огонь из личного автомата по противнику. В ходе внезапной атаки на группу боевиков Илья уничтожил более 5 националистов. Остальные боевики, спасая свои жизни, отступили. Смелые и решительные действия старшего сержанта Ильи Шилова позволили колонне своевременно и без потерь прибыть в заданный район».

Артём Игнатьев Фото: Минобороны РФ

РАКЕТОЙ ЛИКВИДИРОВАЛ ДИВЕРСИОННЫЙ ОТРЯД

Артем Игнатьев

«Выполняя боевую задачу по прикрытию бронегруппы десантно-штурмового батальона в одном из стратегически важных населенных пунктов, сержант Игнатьев обнаружил в заброшенном здании группу националистов, а также оборудованную огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и гранатометом. Скрытно расположившись на местности, Артем совершил точно скорректированный пуск противотанковой ракеты «Корнет» и полностью уничтожил обнаруженную группу националистов в количестве 15 человек. Смелые и решительные действия Артема Игнатьева позволили сорвать готовящуюся боевиками засаду, а также развить наступление со стороны уничтоженной позиции боевиков, что привело к взятию стратегической высоты и освобождению населенного пункта от вооруженных формирований националистов».

Сергей Сырцев Фото: Минобороны РФ

СПАС ВОДИТЕЛЯ И ГРУЗ ИЗ ПОДБИТОГО ГРУЗОВИКА

Сергей Сырцев

«Старший водитель автомобильной роты батальона материального обеспечения сержант Сергей Сырцев, выполняет задачи по тыловому снабжению подразделений воздушно-десантной дивизии. За время проведения специальной военной операции Сергей, проявляя личное мужество, отвагу, совершил более 10 выездов в составе автомобильных колонн в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, перевез свыше 60 тонн груза, обеспечивал поддержание постоянной боевой готовности вверенного ему автомобиля, не допустив ни единой поломки автомобиля. Приближаясь к полю боя, колонна, в составе которой находился сержант Сырцев, подверглась минометному обстрелу противника и плотному огню из стрелкового оружия. Выстрелом из ручного гранатомета РПГ-7 был выведен из строя автомобиль, идущий впереди машины Сергея. Сержант Сырцев быстро сориентировавшись в сложной обстановке, вытащил из поврежденного автомобиля водителя, перенес его к себе в кабину, и оказал ему неотложную первую помощь, чем спас жизнь. После того, как атака противника была отражена, оценив визуально повреждения автомобиля, Сергей, взял подбитое транспортное на буксир и доставил его вместе с находящимися в нем материальными средствами в пункт назначения».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

11 июня в 16:00 в рамках программы «Военные оркестры в парках» на Малой сцене Парка культуры и отдыха «Фили» состоится концерт Военного оркестра Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации.

В субботнюю концертную программу музыканты под управлением военного дирижёра подполковника Филиппа Самонина включили не только прославленные марши, но и множество всеми знакомых и любимых песен, таких как «Ландыши», «Смуглянка», «Виновата ли я» и других.

Военный оркестр Военного университета был сформирован в 1995 году на базе слияния двух вузов — Гуманитарной академии Вооружённых Сил и Военной академии экономики, финансов и права. Оркестр играет важную роль в воспитательной работе Военного университета, ежегодно участвует в военных парадах на Красной площади, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне и легендарному параду, который состоялся 7 ноября 1941 года.

Отметим, что в соответствии с Поручением Президента России юбилейный XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в 2022 году пройдет с 26 августа по 4 сентября. Местом проведения традиционно станет сердце российской столицы — Красная площадь.

Место встречи: Малая сцена Парка культуры и отдыха «Фили».

Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.

Как добраться: пешком или на автобусе от станций метро «Багратионовская», «Филёвский парк», «Фили».

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 8 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 июня 2022 года (подробности)

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