Стенд YAPPY на ПМЭФ 2022 станет площадкой для дискуссий с блогерами и звездами

Откроет дискуссию инфлюенсер Саша Стоун (Александр Зарубин). 15 июня в 12:30 он расскажет о трендах и перспективах блогосферы, поделится актуальными инструментами для работы и сотворчества и на собственном примере раскроет секреты развития и продвижения аккаунта в YAPPY.

«На мой взгляд, главные задачи контент-мейкеров сегодня - понять, в каком векторе действительно хочется развиваться и на каких платформах. В новых условиях те, кто успеет переориентировать свой контент и найдет новые пути контакта с аудиторией, смогут «поймать волну» и станут узнаваемыми и успешными», - прокомментировал инфлюенсер.

Присоединиться к дискуссии с популярным инфлюенсером и задать вопросы ему сможет любой желающий.

Саша Стоун – востребованный инфлюенсер, профессиональный титулованный спортсмен и музыкант. Как амбассадор соцсети YAPPY он создает контент на развлекательные и социальные темы, делится с подписчиками различными лайфхаками по работе с контентом и ежедневно мотивирует свою аудиторию на достижение новых целей.

YAPPY – российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021 года. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам.

На видеоплатформе уже зарегистрировались популярные блогеры Сергей Жуков, Валя Карнавал, Ольга Бузова, Алина Акилова, Михаил Галустян и другие.