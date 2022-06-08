Названы победители фотоконкурса «Моя Планета. Чудеса России»

"Греем лапки". Фото: Алексей Подопригоров

Телеканал «Моя Планета» подвел итоги конкурса и выбрал лучшие из более, чем трех тысяч присланных работ. Снимки победителей, демонстрирующие красоту нашей страны, станут экспонатами фотовыставки, которая пройдёт в нескольких городах России

"Хогвартс-Экспресс". Фото: Александр Державин

"Затерянный мир". Фото: Дмитрий Купрацевич

В апреле телеканал «Моя Планета» запустил фотоконкурс для профессиональных фотографов, фотолюбителей и путешественников. Тема конкурса в 2022 году – «Чудеса России».

"Атмосфера полярной ночи". Фото: Дмитрий Филиппов

"Отдыхающий тигр". Фото: Владимир Иванов

Всего на конкурс поступило рекордное количество работ – 3000 фотографий удивительных ландшафтов и впечатляющих пейзажей, природных феноменов и явлений, архитектуры и рукотворных шедевров, жителей разных уголков страны… За красотой каждого кадра – захватывающая история. Это чудеса – в самом широком смысле слова.

"Все в сборе". Фото: Максим Тыщенко

"Палитра". Фото: Ольга Гаврилова

«Эти фотографии — отражение невероятной красоты нашей Родины. Они сняты практически во всех уголках страны. Для нас эти снимки — настоящее вдохновение, мы очень внимательно изучаем фотографии победителей. Возможно, какие-то из них станут основой для наших будущих программ. И очень надеюсь, что они вдохновят на новые путешествия всех, кто увидит фотографии на улицах российских городов! Еще раз спасибо всем участникам нашего конкурса и его победителям!», – Николай Табашников, главный редактор телеканала «Моя Планета».

"Старый Кахиб". Фото: Мурад Магомедов

"Байкальский бриллиант". Фото: Александр Ощепков

"Утро Джека Лондона". Фото: Сергей Межин

В итоговой фотовыставке можно будет увидеть полуночную радугу в Хибинах, рассвет над старой крепостью Гуниб, момент ускользающей северной красоты в деревне Кимжа, совиную игру в прятки на острове Беринга, утро Джека Лондона, подземные красоты Пинежья, затерянный мир острова Ушишир, ночи Калмыкии в заповеднике Черные земли, семейные соревнования в Сахандже, отдыхающего тигра в Приморском крае, ангела Санкт-Петербурга, великана Камчатки - Корякский вулкан: готовьтесь отправиться в путешествие по России, навсегда зафиксированное в моменте.