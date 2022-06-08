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Здоровье8 июня 2022 15:35

Сохраним молодость рук: 10 лучших увлажняющих кремов

Ухоженные руки – настоящая визитная карточка. Раскрываем секреты правильного ухода за кожей

Красивые и ухоженные руки - это не роскошь, а важное условие завершенного образа современного человека. Руки самыми первыми выдают наш истинный возраст, они всегда притягивают внимание окружающих. Вместе с тем именно руки регулярно подвергаются воздействию разрушающих факторов, поэтому нуждаются в особом уходе. Качественные кремы для рук помогут не только защитить кожу, но и сохранить ее молодость, увлажнить и убрать неприятный блеск. Сегодня таких продуктов большое множество, все они пестрят привлекательными упаковками и обещают пользу и уход.

Чтобы помочь вам с выбором, «Комсомольская правда» составила свой рейтинг лучших кремов для рук на любой вкус и бюджет.

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