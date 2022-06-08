Петра I уважают и в Париже и в Латинской Америке

Помощник президента России и глава РВИО Владимир Мединский во время выступления на форуме. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ВДНХ было жарко с утра. А в 57-м павильоне «Россия-моя история» главной выставки страны, где открылся международный форум «История для будущего. Образ Петра», несмотря на прохладу, градус обсуждения поднимался постепенно. Масштаб фигуры диктовал и масштаб обсуждения.

Форум— четвертый в цикле мероприятий «История для будущего», организованного Российским военно-историческим обществом. В числе организаторов также Российское общество «Знание», Минкультуры России, РГГУ и МГИК, Российский фонд культуры и Агентство развития внутреннего туризма.

Для помощника президента и главы РВИО Владимира Мединского фигура первого из династии Романовых, ставшего императором, всегда представляла интерес. Потому он и с лекцией выступил во второй половине дня, и пленарное заседание открыл в первой половине, задав тон в обсуждение темы «Актуальность образа Петра Великого для Современной России».

Владимир Мединский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но начал господин Мединский, конечно, с обращения главы государства к участникам форума. Вот что, в частности, сказал Владимир Путин:

- Выдающийся государственный и военный деятель, патриот, он… посвятил себя служению Отечеству. Его масштабные преобразования в государственном управлении и экономике, науке и культуре, образовании и просвещении — способствовали укреплению международного авторитета России. Во многом определили ее развитие на столетия вперед — как могущественной суверенной державы.

Сам Мединский подчеркнул представительность форума — на него прибыли руководители и представители 17 вузов и ведущих исторических институтов не только Москвы, но и стран соседей. Помощник президента России отдельно поблагодарил за участие диппредставителей посольств большинства стран Южной Америки.

- История — это повод еще раз задуматься о дне сегодняшнем, - заявил Мединский, - и о том, как нам строить будущее, не наступая на грабли. С мыслями об этом и давайте поработаем и поспорим.

В одном из павильонов ВДНХ открылся международный форум «История для будущего. Образ Петра». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Замминистра просвещения Денис Грибов констатировал, что личность Петра сегодня имеет немалое значение в воспитании подрастающего поколения. А поскольку развитие личности — один из приоритетов госполитики то и изучение того, как шло формирование и развитие личности будущего императора — желательный элемент в обучении школьников.

- Только за первое полугодие в российских школах прошло около 300 мероприятий, касающихся фигуры Петра Первого, с охватом более миллиона детей — не без гордости сообщил господин Грибов, - это показывает огромный интерес тех, кто чтит свою память, свою историю.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль напомнил про участившиеся попытки переписать историю — эта участь не миновала и первого императора России. Чтобы задать верную шкалу оценки, общество запустило ряд проектов, начав в Питере с проекта «Петровские времена», в котором известные ученые историки рассказывают, в частности, о его реформах.

На исторический форум прибыли руководители и представители 17 вузов и ведущих исторических институтов не только Москвы, но и стран соседей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А лекции Мединского о Петре собрали уже более 5 миллионов просмотров, - уточнил господин Древаль, - и наш форум сегодняшний — он не развлекательный, но собрал большой полный зал. Завтра будет масштабный марафон с участием Санкт-Петербурга и Архангельска.

А за образец подачи знаний, гендиректор одноименного общества предложил взять выставку «Петр Первый. Мультимедийный спектакль-погружение». Она открывалась сразу после пленарного заседания.

Открывшийся форум— четвертый в цикле мероприятий «История для будущего», организованного Российским военно-историческим обществом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян подчеркнул , что Петр вошел в историю не только нашей страны, но всего мира именно как великий реформатор.

- Вокруг его фигуры всегда шли большие дискуссии, особенно в 19-м веке, - напомнил господин Чубарьян, - Она будоражила интерес историков и оценивалась по разному. И связано было как с противоречивостью эпохи, так и самой личности.

Александр Оганович признал, что Петр заимствовал многие вещи, прошедшие обкатку в Европе — и при этом именно в последнее время в мире идет признание исторической величины фигуры Петра. Чтут память во Франции в Сорбонне, в Голландии, в Германии.

Впрочем, с последним заявлением академика не смогли согласились ряд других участников.

Директор института российской истории РАН Юрий Петров, зачитавший обращение главы СВР и председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина, где, в частности, говорилось о смелом вызове, брошенном шведской мощнейшей на тот момент армии мира, от себя добавил:

- У вице-премьера Голиковой на оргкомитете были подведены итоги юбилейных петровских торжеств. Сотни мероприятий, выставок, книг. Это говорит о том, что эпоха Петра и его фигура эмоционально близки нам.

После пленарного заседания, в финале которого Владимир Мединский и Юрий Петров отвечали на вопросы, иногда неожиданные, от подрастающего поколения, широко представленного в зале, а также посещения той самой, действительно удивительной выставки «Петр Первый. Мультимедийный спектакль-погружение», на форме прошли три панельные дискуссии.

Обсуждение темы «Культурное наследие Петровской эпохи» вела советник председателя РВИО Ирина Казначеева.

На тему «Россия в мире и Россия с миром XVIII-XXI» спорили под присмотром гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича.

А острую панельную дискуссию «Реформы Петра Великого: история, традиции, мифы» модерировал главный реактор журнала «Историк» Владимир Рудаков, издание которого июньский номер посвятило как раз императору-юбиляру.

Прекрасное исполнение Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова и Государственной академической хоровой капеллы имени Юрлова стало отличным завершением интереснейшего дня.

Под песню донских казаков «Пишет, пишет Карла Шведский» и Марш лейб-гвардии Преображенского полка хотелось идти по аллеям ВДНХ вдоль фонтанов, слегка печатая шаг.