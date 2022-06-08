"Зеленский теперь медаль даст": Украинский журналист опозорился на пресс-конференции с Лавровым

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции по итогам переговоров. Фото: REUTERS

Интерес к визиту в Турцию главы МИД России Сергея Лаврова у турецкой и иностранной прессы в Анкаре был огромный, так как происходящее в России остаётся важной темой турецкой и мировой повестки дня, и журналистов на итоговой пресс-конференции собралось немало.

Место и время проведения этого финального мероприятия менялись трижды: переговоры шли дольше, чем планировалось.

Журналисты – народ ко всему привыкший; поэтому поначалу в холле перед конференц-залом наблюдалось флегматичное брожение акул пера между столиков с чаем и соками и слышались тихие разговоры ни о чём. Обсуждали, в основном, на удивление дождливую погоду в Анкаре.

Стремительно пронесся постоянный переводчик президента Турции, который переводил и на этих переговорах. Хватаю его буквально за полу пиджака:

- Ну как там всё прошло? Как настроение?

- Я ничего не знаю! - отшучивается он, но потом чуть серьёзнее: - Хорошо поговорили!

Сергей Лавров с Мевлютом Чавушоглу за долгие годы контактов сработались так, что когда идут по дорожке к трибунам, похожи на друзей детства. Друг друга подталкивают, жестикулируют, улыбаются…

Темы ожидаемые: спецоперация российских войск на Украине, разблокировка и разминирование морских портов, экспорт зерна,

Сирия, астанинский процесс, ситуация в Ливии.

Но неожиданный вопрос от одного из российских журналистов: «Как вы относитесь к грубому поведению украинских политиков?». Лавров со свойственной ему русской прямотой назвал некоторые украинские выпады «хамскими», а Чавушоглу с восточной витиеватостью ответил, что «лучше разговаривать прилично».

Согласно регламенту, по два вопроса с российской и турецкой сторон - протокол соблюдён, министры отходят, пожимают руки под вспышки фотографов…

Сергей Лавров с Мевлютом Чавушоглу за долгие годы контактов сработались так, что когда идут по дорожке к трибунам, похожи на друзей детства. Фото: REUTERS

Вдруг кто-то вскакивает с места:

- Вопрос от украинского телевидения! – кричит журналист. – Про Украину говорили, а ни одного вопроса от украинской стороны не было! Один вопрос!

Протокольная служба в замешательстве, но министры благодушно кивают и возвращаются.

- Что из украденного в Украине помимо зерна России уже удалость продать? – победоносно вопрошает представитель Общественного телевидения Украины.

Глава российского МИД широко улыбается:

- А, то есть у вас голова болит о том, где бы что своровать, и думаете, что все так поступают? – парирует Лавров. - Я вам отвечаю - мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично - избавить восток Украины от давления неонацистского режима.

Возле меня стучит по клавишам турецкий журналист:

- Нет, человеку с таким трудом удалось, нарушив протокол, прорваться с вопросом, - пожимает плечами он. – Я уж надеялся, что сейчас услышу что-то архиважное, что нужно будет срочно отправлять в редакцию, уже приготовился… А он что спросил? Какую-то провокационную ерунду!

- Тебя это удивляет? Они только эпатажем и занимаются, - согласился с ним его коллега. – Я не помню от украинских толковых вопросов, один пиар и провокации. Зеленский ему теперь медаль даст.

На выходе из зала обратилась к сотрудникам администрации турецкого президента:

- А вы как оцениваете противостояние между Россией и Украиной?

- Думаю, что если бы не вмешательство третьих стран, этот военный конфликт давно закончился бы, - отвечает один из них. - Но тут речь о продаже оружия, поэтому война выгодна прежде всего США. Штаты стравливают разные страны, там начинается вооружённый конфликт, а потом продают оружие обеим сторонам.

- Америка давно потеряла доверие к себе, - подключается к разговору другая сотрудница. – Она делает только то, что выгодно только ей и только сейчас. Сегодня ты ей враг, а завтра можешь стать другом и наоборот. Но так нельзя. Интересы интересами, но должны быть хоть какие-то понятные всем принципы, иначе в мировой политике создаётся всеобщее недоверие и хаос…