Врачи описали, что на самом деле происходит с веганами

По просьбе "КП" эксперт проанализировал данные многочисленных научных исследований и оценил вегетарианскую диету с позиции доказательной медицины. Фото: Shutterstock

В магазинах, на рынках и на дачных участках все больше сезонных овощей и фруктов. А что, если попробовать хотя бы временно полностью перейти на растительную диету? «Веганство — самый строгий ее тип, исключающий из питания любые продукты животного происхождения, - поясняет генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков. - Кстати, это не новое явление — одним из приверженцев такого рациона был философ и математик Пифагор, живший 2500 лет назад».

Насколько полезен для здоровья такой стиль питания? Чего больше - плюсов или минусов? По просьбе «КП» эксперт проанализировал данные многочисленных научных исследований и оценил строгую растительную диету с позиции доказательной медицины.

ПОЛЬЗА ВЕГАНСТВА: ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ

1. Растительные продукты содержат большое количество антиоксидантов, пищевых волокон, витаминов и минералов. Это прекрасно!

2. Отказ от мяса и других животных продуктов по данным исследований помогает нормализовать углеводный обмен, липидный профиль (соотношение «полезного» и «вредного» холестерина в организме). Более того, у придерживающихся строгой растительной диеты даже отмечается снижение воспалительных реакций на инфекционные заболевания.

3. Веганство благоприятно влияет на микробиоту кишечника. Увеличивается как разнообразие, так и количество полезных микроорганизмов.

4. Обнаружен плюс растительного питания для людей с диабетом 2-го типа (инсулиннезависимым). При переходе на веганскую диету у таких пациентов по данным исследования Diabetes Voice снизилась концентрация липопротеинов (жиров) в плазме крови на 21%.

5. Ряд крупных исследований показали связь между растительным питанием и снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в отчете Американской диетической ассоциации отмечается сокращение риска смерти от ишемической болезни сердца у людей, соблюдающих веганскую диету. Также уменьшается заболеваемость артериальной гипертензией (гипертонией).

НЕДОСТАТКИ ВЕГАНСКОЙ ДИЕТЫ

1. Веганы испытывают дефицит некоторых важных минералов и витаминов при несбалансированном рационе. При этом самостоятельно подобрать набор растительных продуктов, обеспечивающий организм всеми необходимыми веществами, крайне сложно. Обойтись без консультации с толковым врачом-диетологом маловероятно, считает Игорь Степанюков

Важно: особенно часто у веганов встречается недостаток витаминов В12, D и кальция. «Людям с рахитом, остеопорозом или иммунодефицитами следует с осторожностью выбирать данный тип питания», - предупреждает эксперт.

2. Некоторые веганы ощущают упадок сил и снижение мышечной массы. Это связано с тем, что усвоение растительных белков гораздо ниже, чем животных, поясняет Степанюков.

3. У детей, которых сажают на строгую растительную диету, может отмечаться дефицит роста и веса, снижение нейрокогнитивного и психомоторного развития. «У растущего организма потребность во многих компонентах пищи гораздо выше, чем у взрослых. Создать сбалансированный растительный рацион для ребенка возможно, но сделать это гораздо сложнее, чем для взрослого человека. Рекомендуется постоянный контроль педиатра и диетолога», - говорит эксперт.

4. Растительные продукты в большинстве случаев не содержат всех необходимых нам аминокислот. А ведь эти соединения участвуют во всех без исключения биохимических процессах в нашем организме. Поэтому перед веганами встает задача поиска дополнительных источников аминокислот (препаратов, специального питания и т. п.).

5. При соблюдении веганской диеты нужно регулярно следить за некоторыми показателями крови. Они могут отклоняться от нормы, что чревато негативными последствиями для организма. В частности, важно контролировать уровень белка альбумина и уровень железа в крови.

ИТОГО: МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

У веганов выше риск социальной изоляции и ущерб для кошелька

- На выбор типа питания людей влияет множество факторов. В том числе территориальные и климатические особенности места жительства, - отмечает генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков. - Яркий пример - северные народности. Их тип метаболизма требует большого количества белков и жиров в пище. Исследования показывают, что у людей, приехавших на Крайний Север из средних широт, потребность в белках возрастает на 16%, в жирах на 42%. А вот углеводов нужно меньше на 40%.

Пища, богатая жирами и с высокой калорийностью, позволяет без увеличения объема порций насытить организм и дать ему необходимое количество энергии, поясняет эксперт. За счет растительных продуктов обеспечить все потребности людей в холодном климате крайне сложно.

С другой стороны, веганство имеет и «социальные» недостатки. «В той или иной степени человек оказывается в социальной изоляции, испытывает трудности с разнообразием питания в обычной жизни, - приводит пример Игорь Степанюков. - Кроме того, продукты для сбалансированного рациона, наблюдение у диетолога и постоянный контроль лабораторных показателей крови требуют значительных затрат».

Словом, в современных условиях веганскую диету нельзя считать оптимальным стилем питания, резюмирует эксперт.

От редакции: большинство врачей и ученых склоняются к мнению, что полезнее всего разумно сочетать растительные и животные продукты. Так вы сможете воспользоваться «плюсами» веганства и в то же время избежите дефицита аминокислот, определенных витаминов и прочих недостатков чисто растительной диеты.