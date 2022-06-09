Военная спецоперация на Украине 9 июня 2022: прямая онлайн-трансляция. Фото: минобороны/тасс

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июня 2022 года.

Правительство Донецкой Народной Республики отправлено в отставку. Указ об этом подписал глава ДНР Денис Пушилин. В документе идет речь об освобождении от должности председателя правительства ДНР Александра Ананченко и об отставке кабинета министров. Глава республики отметил, что изменения в составе правительства обусловлены процессом дальнейшей интеграции с Россией. Новым председателем правительства ДНР назначен Виталий Хоценко. Ранее он занимал должность директора департамента региональной и промышленной политики и проектного управления Минпромторга России.

Трое иностранных наемников, которых судят в ДНР, частично признали вину. Речь идет о гражданах Великобритании Шоне Пиннере и Эйдене Аслине и гражданине Марокко Саадуне Брагиме. Все трое воевали на стороне Украины. Наемники признали, что проходили обучение в целях осуществления террористической деятельности.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил ЕС за принятие шестого пакета антироссийских санкций и призвал немедленно принять седьмой пакет. Он заявил, что он направил в адрес Евросоюза письмо с предложениями о том, какие санкции должны войти в следующий пакет.