Последние новости о ситуации вокруг Украины на 9 июня 2022 года: Какой из Джонсона казак, почему Пушилин уволил премьера, где Киев купит газ зимой

Артиллеристы ДНР ведут огонь из гаубицы `Мста-Б` по позициям ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Пушилин отправил в отставку правительство

Денис Пушилин, глава ДНР, подписал указ об отставке кабмина республики. Премьер Александр Ананченко освобожден от должности. Министры будут исполнять обязанности до формирования нового кабинета. Указ был подписан 8 июня, тогда же Пушилин, сообщил, что предложил Народному совету кандидатуру уроженца Днепропетровска и выпускника МГУ, 36-летнего Виталия Хоценко, на должность премьера. О причинах изменений глава ДНР высказался кратко: «Поблагодарил Александра Ананченко за плодотворную деятельность в должности председателя правительства — он руководил им сложные четыре года. Предложил Александру Евгеньевичу возглавить развитие госсектора». В активе Хоценко – работа на Ямале, в Минпромторге РФ директором департамента, министром энергетики, промышленности и связи Старополья.

Британцы и марроканец признали вину - частично

Подданные Ее Величества Шон Пиннер, Эйден Аслин и марокканец Саадун Брагим, которых в ДНР обвиняют в боях на Донбассе в качестве наемников на стороне ВСУ, частично признали вину. Это произошло на заседании Верховного суда республики в среду. В пресс-службе суда отметили, что в рамках процесса прошли и прения сторон. В Генпрокуратуре республики указали, что показания британско-марроканской троицы подтвердили их причастность к совершению преступлений по трем статьям УК республики. Виктор Гаврилов, начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества СУ Генпрокуратуры ДНР, предположил, что по совокупности преступлений в качестве наказания может быть применена смертная казнь. А Джонсон то не знает!

Джонсон стал казаком Чуприной

Пока одни казаки воюют, другие веселятся. Черниговская казацкая община заявила о решении включить британского премьера Бориса Джонсона в казачество. Именоваться Джонсон отныне будет казаком Борисом Чуприной. Что означает «чубатый» - хотя он, скорее лохматый, ну да ладно. Это эпохальное решение утвердила черниговская казацкая община Екатерининской церкви. В столицу Британии направят грамоту, удостоверяющую данное почетное звание. А в память о переименовании премьера он был изображен в образе казака Мамая (вообще-то известнее Хан Мамай в Орде, ну им там виднее). Ранее в казаки посвятили американского флотоводца Джона Пола Джонса под именем Павел Джонс. А Чубатый «любо!» будет кричать при отправке танков?

Депутат Рады признал большие потери под Николаевом

Роман Костенко, депутат украинского парламента, заявил, что в Николаевской области ВСУ несут очень большие потери. Слова народного избранника приводит телеканал «Украина 24»: «Очень большие потери наносит дальнобойная артиллерия, до которой мы не достаем. Когда пытаемся немного продвигаться, они включают «Ураганы», «Грады», до которых мы не можем достать из-за того, что у нас еще нет тех самых HIMARSов». По словам Костенко, он знает о грустном положении дел, потому что сам участвует в боевых действиях на николаевском направлении. Роман может остаться недописанным.

Власти Мариуполя запрещают купаться в море

Константин Иващенко, глава городской администрации Мариуполя, временно запретил купание в море в акватории города. Причина – все еще много взрывоопасных предметов осталось на протяженных азовских пляжах. Вот что сказал Иващенко: «Для предотвращения несчастных случаев, я распорядился установить в июне 2022 года запрет на купание граждан в акватории Азовского моря города Мариуполя». По словам мэра, лишь только саперы республики закончат разминирование, то запрет на купание сразу снимут. И этот пляж будет наш.

Обстреляны аэропорт Донецка и центр города

Утром украинские военные обстреляли аэропорт Донецка. Было выпущено 15 снарядов калибром 125 миллиметров из танка. Позже произошел очередной обстрел центра Донецка – снаряды прилетели в район Дома правительства. Как минимум три мирных жителя были ранены – среди них беременная женщина и ребенок. Те, кто это делает, полагают себя бессмертными?

Турция надеется на вывоз зерна из портов

Хулуси Акар, министр национальной обороны Турции, заявил, что вывоз зерна из портов в Черном море становится чуть реальнее. Но есть «технические моменты», требующие обсуждений. Речь о том, кто конкретно будет избавлять порты Одессы и Николаева от мин, как именно будет работать коридор для сухогрузов, и в каком направлении они будут двигаться. Многосторонние встречи по вопросу вывоза зерна из Украины могут пройти в Турции, с участием представителей ООН. Надо не забыть еще Ватикан пригласить.

Незалежная боится зимы и бережет уголь

Шестой президент Украины заявил, что его страна приостановит продажу угля и газа за рубеж. Эта мера нужна, чтобы пережить «самую сложную зиму». Зеленский в своем обращении констатировал: «Это будет самая сложная зима за все годы независимости. В это время у нас не будет продажи газа и угля за границу. Вся внутренняя добыча будет направлена на внутренние потребности». По его словам, правительство создаст штаб по подготовке к отопительному сезону и приобретет необходимое количество газа и угля. Киев собирается закупить сжиженного американского газа на 8 миллиардов долларов – вместо трубопроводного газа, «который мы традиционно покупали в Европе». Да, а уголь стоит приобретать в Австралии. И вообще, чем дальше - тем лучше. Правда, в итоге голубое топливо будет уренгойским, а черное золото - донецким.

Первые паспорта РФ в Запорожье получат в День России

Владимир Рогов, член главного совета военно-гражданской администрации, сообщил, что власти Запорожской области подготовили к выдаче стартовую партию российских паспортов. По его данным, первые документы в регионе будут выданы 12 июня, в День России. Паспорт гражданина Российской Федерации получат не менее полутысячи жителей Запорожья.

У Херсона сбили три ракеты «Точки-У»

Три тактические ракеты «Точка-У» ВСУ, выпущенные по Херсону, были сбиты силами российских ПВО на подлете к этому областному центру. То, что осталось от украинских тактических ракет, не упало на жилые кварталы.