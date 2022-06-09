Неизлечимо больной Никита Пресняков с женой уехал из России в США

Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока Алла Пугачева и Максим Галкин обживаются в Израиле, любимый внук Примадонны уехал в США. Никита Пресняков с женой Аленой Красновой отправился в отпуск.

Никита Пресняков и Алена Краснова на днях улетели из России. Пока неизвестно, когда пара вернется обратно.

Никита Пресняков в американском лабазе Фото: СОЦСЕТИ

Алена делится в блоге селфи с Никитой, а также демонстрирует живописные пейзажи пляжей Майами. Ну а Никита оставил сообщение: "Вырвались с любимой в небольшой отпуск". В Америке у мамы Никиты есть роскошные апартаменты на берегу океана, так что сын и невестка Кристины Орбакайте вольны отдыхать в райском уголке хоть все лето.

Напомним, в этом году браку Красновой и Преснякова исполнится пять лет. Супруги живут на даче Аллы Борисовны на Истре. Артист признавался, что много времени проводил за восстановлением особняка: "Вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок)".

К слову, не так давно Никита рассказал, что неизлечимо болен. Он сообщил об опухоли, раскрыв подробности. В последнее время молодой человек выглядит изможденным и очень худым. Несколько лет назад он полностью отказался от мяса решив стать песко-вегетарианцем. А потом врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря. "Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания", - поведал внук Примадонны. Он добавил, что вылечить болезнь нельзя. Ему предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса.