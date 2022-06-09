Орбакайте объяснила, почему сыграла свадьбу с Земцовым в США, а не в России

Кристина Орбакайте. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Кристина Орбакайте и Михаил Земцов счастливы вместе уже 17 лет. Певица и бизнесмен поженились 9 марта 2005 года в США. Сыграть свадьбу в России у Кристины, по ее словам, не хватило ни сил, ни времени. Дело в том, что Михаил – гражданин США, и для бракосочетания в Москве ему пришлось бы собирать кучу документов и сдавать анализы. Только в этом случае Кристине разрешили бы брак с иностранцем.

- У меня просто не было такого количества времени и нервов, чтобы собирать необходимое количество бумаг, справок, анализов и тому подобных вещей, положенных в том случае, если ты выходишь замуж за иностранца. Наверное, полгода жизни нужно потратить! Как будто в космос готовишься полететь! В Майами все оформление заняло два дня. Проблем нет! Мы с Михаилом подали заявление, расписались, - рассказала Орбакайте в интервью «МК».

Даже звездный статус ее мамы Аллы Пугачевой не имел никакого значения в этом вопросе. Впрочем, певицу даже устроило то, что у них с Михаилом было скромное бракосочетание. Артистка призналась, что в 33 года уже не мечтала о белом платье и не хотела устраивать пышное торжество с большим количеством гостей.

Певица с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спустя 7 лет после свадьбы, в 2012 году у супругов родилась дочь Клавдия. У Кристины также есть двое сыновей от разных браков. Старшего Никиту она родила от музыканта Владимира Преснякова, младшего Дени – от миллионера Руслана Байсарова. Певица признается, что ей далеко не всегда удается ладить с бывшими мужьями.

- Да в том-то и дело, что не всегда удается! Нет, конечно, в общем-то мы сохраняем хорошие отношения. Но бывает, что выясняем их! У каждого новая жизнь, свои семьи, дети. И естественно, у нас мало общих тем для разговоров и для поддержания отношений. Вообще, все вращается только вокруг наших сыновей: Никиты и Дени. Но даже на таком минимуме бывали непонимание, претензии, - призналась артистка.

Кристина и ее муж владеют недвижимостью в Майами и в Нью-Йорке. Дочь супругов Клавдия учится в американской школе. Девятилетняя наследница Орбакайте растет умной и развитой девочкой.

- В Майами у меня не дом, а квартира в многоэтажке. Находится она в очень хорошем районе. В первые дни я в Майами пребываю в состоянии акклиматизации. И сразу полностью расслабляюсь, могу спать по нескольку раз в день! Погода хорошая — пойду на пляж. Может, позанимаюсь йогой. Сяду что-то почитать и опять могу уснуть… Там все располагает к отдыху! Отдыхаешь головой и телом от всего. Я, наконец, могу ходить в спортивной обуви, не пользоваться сильным макияжем, - рассказала певица.