55-летняя Сальма Хайек в бикини станцевала на столе

Сальма Хайек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сальма Хайек по-прежнему сохраняет статус одной из самых привлекательных звезд Голливуда. Мало кто в 55 лет может похвастаться безупречными снимками в бикини и смело выкладывать их в соцсети. А Сальма легко может себе это позволить. Что она в очередной раз и продемонстрировала.

Звезда опубликовала на своей странице несколько фотографий: актриса снялась танцующей в бикини на столе на яхте. Снимки были сделаны во время морской прогулки. На одной из фотографий также можно заметить мужа актрисы, французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Одетая в фиолетовый купальник Сальма забралась на стол и станцевала на нем.

- Танцы на столе, - подписала она эффектный кадр.

Звезда выложила на своей странице несколько фотографий: актриса снялась танцующей в бикини на столе на яхте. Фото: соцсети.

Поклонники наговорили актрисе в комментариях множество комплиментов. «С годами становишься все более сексуальной», «Суперженщина», «Как же повезло твоему мужу», «Мексиканская красотка», - восхищаются они.

На одной из фотографий можно заметить мужа актрисы, французского миллиардера Франсуа-Анри Пино. Фото: соцсети.

Супруг артистки – один из богатейших людей Франции. Семья Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. Общее состояние концерна PPR оценивается в 29 миллиардов долларов, личное состояние семьи Пино – в 8 миллиардов долларов.У Сальмы и Франсуа-Анри есть дочь Валентина, актриса родила ее в 41 год.

Сальма сохраняет стройную фигуру, потому что тщательно следит за питанием и регулярно делает упражнения. Актриса поддерживает форму с помощью йоги и силовых упражнений.

Поклонники наговорили актрисе в комментариях множество комплиментов. Фото: соцсети.

У Хайек все основания радоваться жизни. Во время пандемии она чуть не умерла от коронавируса. Артистка заразилась смертельно опасной инфекцией, и болезнь начала развиваться стремительно. Она провела около семи недель в изоляции в своей комнате, в какой-то момент врачи были вынуждены дать ей кислород. Ей стало так плохо, что медики буквально умоляли ее лечь в больницу. Но актриса решила, что ни за что не поедет в клинику.

- Мой врач умолял меня пойти в больницу, потому что мне было так плохо, - говорила звезда. - Я сказала: «Нет, спасибо. Я лучше умру дома».