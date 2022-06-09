ФБР США может заплатить колоссальную сумму жертвам педофила

Ларри Нассар был арестован в декабре 2016 года после многочисленных обвинений со стороны гимнасток женской национальной сборной США Фото: REUTERS

Около ста американских гимнасток, ставших жертвами домогательств со стороны врача национальной сборной Ларри Нассара, обратились в суд с иском к Федеральному бюро расследований США: женщины считают, что сотрудники спецслужбы вовремя не приняли мер для их защиты от действий доктора.

Ларри Нассар был арестован в декабре 2016 года после многочисленных обвинений со стороны гимнасток женской национальной сборной США. Полиция нашла у доктора-педофила огромное количество детской порнографии, а также видеодоказательства его домогательств к несовершеннолетним.

По совокупности преступлений суд приговорил Нассара к 175 годам тюрьмы, а затем добавил еще 125 лет.

Теперь же жертвы педофила, в числе которых есть обладательницы золотых олимпийских медалей, решили восстановить справедливость и наказать ФБР за то, что сотрудники службы, получив неопровержимые доказательства вины Нассара в 2015, позволили ему продолжить работать и растлевать девочек. Тогда агенты бюро взяли подробные показания у гимнасток, но в спецотдел, занимающийся подобными делами, документы так и не передали.

Проведенное позже Минюстом США расследование подтвердило: глава отделения ФБР в Индианаполисе и один из агентов службы просто замяли дело, а после, чтобы выгородить себя, дали ложные показания. В результате бездействия ФБР жертвами Нассара с 2015 по 2016 год стали еще 70 девушек.

Пострадавшие от бездействия ФБР гимнастки предъявляют иски, сумма которых превышает $1 миллиард.