Китайцам будут платить за сообщения о шпионах

В Китае считают, что на сегодняшний день создание единых стандартов для сообщений о подозрительных личностях как никогда актуально Фото: REUTERS

Власти Китая приняли решение платить людям за информацию о неблагонадежных согражданах или иностранцах. За сообщение о шпионе можно будет получить 10-100 тысяч юаней (примерно 90-900 тысяч рублей). Кроме того, активных и бдительных граждан будут награждать почетными грамотами.

Новая система поощрений вступает в силу уже на этой неделе. Сообщить о подозрительных личностях можно будет по телефону (позвонив на горячую линию), с помощью электронной почты или в онлайн-чате на соответствующих ресурсах.

В Китае считают, что на сегодняшний день создание единых стандартов для сообщений о подозрительных личностях как никогда актуально – в стране, по мнению властей, чрезвычайно усилилась деятельность представителей иностранных разведывательных служб, а также различных недружественных сил, которые не упустят возможности дестабилизировать обстановку.

– Сформулировать правила необходимо, чтобы в полной мере мобилизовать энтузиазм у населения, что поспособствует поддержанию национальной безопасности, сплотив сердечность, духовные ценности и силу народа, – заявили в министерстве госбезопасности Китая.

Предполагается, что сумма вознаграждения будет напрямую зависеть от ценности информации, предоставленной гражданином в компетентные органы.