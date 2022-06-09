Отказ стран Африки и Азии от критики в адрес России назвали провалом политики США

Обозреватели Bloomberg проанализировали информацию об отказе стран проголосовать за осуждение России на Генеральной Ассамблее ООН Фото: REUTERS

Несмотря на раздающиеся со стороны Украины крики «Весь мир с нами!» ситуация вовсе не так однозначна – вполне ожидаемо Незалежную в ее борьбе с Россией поддержали Соединенные Штаты и их европейские друзья, которых скорее можно назвать американскими сателлитами, а не равноценными партнерами. А вот множество стран Азии, Африки и Латинской Америки оказались далеко не на стороне США и ЕС.

Обозреватели Bloomberg проанализировали информацию об отказе стран проголосовать за осуждение России на Генеральной Ассамблее ООН и пришли к выводу – для многих стран Россия и Китай являются гораздо более ценными партнерами, нежели США и уж тем более замкнутый сам на себя ЕС с его внутренними проблемами.

– Пекин поставил вакцины против Covid-19 многим отчаявшимся странам. Россия является важным поставщиком оружия в Индию и большую часть Африки, а также основным поставщиком зерна и удобрений. Ни Москва, ни Пекин не задают слишком много вопросов о свободных выборах и правах человека, – говорится в материале Bloomberg.

Кроме того, в агентстве утверждают, что руководство многих стран, не присоединившихся к критике России, прекрасно отдает себе отчет в том, что на территории Украины по сути развернулось противостояние между Россией и США. В этом случае критиковать Москву не имеет никакого смысла, поскольку соперничество больших держав рано или поздно кончится, а партнерские отношения могут оказаться безнадежно испорчены.

Таким образом, пренебрежение к развивающимся странам со стороны Вашингтона оказалось серьезной ошибкой, резюмируют в Bloomberg.