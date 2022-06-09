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В мире9 июня 2022 5:20

Отказ стран Африки и Азии от критики в адрес России назвали провалом политики США

Об этом заявило агентство Bloomberg
Юрий МАЙБОРОДА
Обозреватели Bloomberg проанализировали информацию об отказе стран проголосовать за осуждение России на Генеральной Ассамблее ООН

Обозреватели Bloomberg проанализировали информацию об отказе стран проголосовать за осуждение России на Генеральной Ассамблее ООН

Фото: REUTERS

Несмотря на раздающиеся со стороны Украины крики «Весь мир с нами!» ситуация вовсе не так однозначна – вполне ожидаемо Незалежную в ее борьбе с Россией поддержали Соединенные Штаты и их европейские друзья, которых скорее можно назвать американскими сателлитами, а не равноценными партнерами. А вот множество стран Азии, Африки и Латинской Америки оказались далеко не на стороне США и ЕС.

Обозреватели Bloomberg проанализировали информацию об отказе стран проголосовать за осуждение России на Генеральной Ассамблее ООН и пришли к выводу – для многих стран Россия и Китай являются гораздо более ценными партнерами, нежели США и уж тем более замкнутый сам на себя ЕС с его внутренними проблемами.

– Пекин поставил вакцины против Covid-19 многим отчаявшимся странам. Россия является важным поставщиком оружия в Индию и большую часть Африки, а также основным поставщиком зерна и удобрений. Ни Москва, ни Пекин не задают слишком много вопросов о свободных выборах и правах человека, – говорится в материале Bloomberg.

Кроме того, в агентстве утверждают, что руководство многих стран, не присоединившихся к критике России, прекрасно отдает себе отчет в том, что на территории Украины по сути развернулось противостояние между Россией и США. В этом случае критиковать Москву не имеет никакого смысла, поскольку соперничество больших держав рано или поздно кончится, а партнерские отношения могут оказаться безнадежно испорчены.

Таким образом, пренебрежение к развивающимся странам со стороны Вашингтона оказалось серьезной ошибкой, резюмируют в Bloomberg.

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