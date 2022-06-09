В Ростове-на-Дону прошли массовые задержания террористов, завербованных спецслужбами Украины

Ячейка состояла из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона

Федеральной службой безопасности России в Ростове-на-Дону нейтрализована законспирированная ячейка международной террористической организации (далее - МТО) «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году).

«Ячейка состояла из 13 граждан стран Центрально-Азиатского региона. В ходе проведенных мероприятий установлено, что при координации эмиссаров МТО, пребывающих на Украине, данные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории нашей страны террористической идеологии. В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», - прокомментировали кадры массовых задержаний в ФСБ России.

Отметим, что ряд задержанных уже успели отбыть тюремные сроки за участие террористической организации, но выводы не сделали и вернулись в Россию, чтобы продолжить преступную деятельность. Организатор ячейки уже отсидел за это восемь лет, а теперь может получить еще 10 за организацию экстремистского сообщества.

В ведомстве отметили, что по съемным квартирам у задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности.

В отношении организатора следственными органами возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют, какие цели и задачи ставили ему эмиссары МТО, что находятся на Украине.

Не исключено, что в их роли выступали сотрудники Службы безопасности Украины, которые представлялись мусульманами - членами МТО.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», - отметили в ФСБ России.