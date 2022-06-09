В парке Горького зацвёл Филипп Киркоров: разбираем модные промахи звезд этим летом

Филипп Киркоров на светском мероприятии в Парке Горького. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Несмотря на опасения, что на лето в этом году наложили санкции, тепло, а местами и жара все-таки наступили. И если вам хочется выглядеть эффектно, самое время поучиться на ошибках звезд. Вместе со стилистом Русланом Громовым сайт kp.ru разобрал летние выходы знаменитостей и выделил среди них не только модные победы, но и провалы.

Стилист Руслан Громов.

ФИЛИПП КИРКОРОВ

- Как тут не процитировать ремарку Ксении Собчак "В парке Горького зацвел Филипп Киркоров" (так телеведущая охарактеризовала костюмчик поп-короля в своем Телеграм-канале. - Ред.)? Если артист хотел прикинуться большой цветочной клумбой, ему мастерски это удалось. Образ, конечно, летний, но на этом его плюсы заканчиваются, хотя бы просто потому, что цветочный принт для мужчин 50+ - это эпатаж, переходящий во фрик-look. Если уж выбирать такой костюм, то все остальные детали должны его уравновешивать спокойными тонами и отсутствием вычурности. А у Филиппа Бедросовича и замысловатая кепка, и лаковая розовая обувь, и цветные перстни, и сумочка буквально кричат о своем существовании. Кстати, мне кажется, или Филип Киркоров все больше начинает копировать Элтона Джона?

НАТАША КОРОЛЕВА

Наташа Королева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Латексное платье летом - не для робких барышень, в нем можно беспощадно упарить пятую точку. Однако, в целом мне все нравится: образ подходит для выхода в свет, в нем чувствуется актуальный отсыл к восьмидесятым. Воланы по-прежнему в тренде, кислотные серьги дополняют образ, а туфли-лодочки отлично перекликаются с аксессуарами и элементами платья. И даже колготки в сеточку не режут глаз: с латексом они смотрятся оптимально и подчеркивают сексуальность. Наталья, браво - не зря мама Люда ягодку растила!

ЛЕНА ЛЕТУЧАЯ

Лена Летучая. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Что может быть лучше в летние деньки, чем светлый сарафан? Только светлый сарафан удачной длины, которая не укорачивает ноги, украшенный бешенопопулярными разрезами. Все оценили, в каких оригинальных местах они находятся? Безусловно, столь откровенное декольте без белья может позволить себе не каждая, поэтому, девушки: оценивайте адекватно свои возможности. Образ Летучей легкий, не перегруженный деталями, да и в целом, Елена не имеет проблем со вкусом. Не так давно на одной из столичных премий телеведущая призналась мне, что ориентируется на зарубежных звёзд и с радостью присваивает себе стильные фишки. А грамотно подсмотреть - это целое искусство!

АННА НЕТРЕБКО

Анна Нетребко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Не знаю, что хотела изобразить оперная дива, но ее мимика наилучшим образом подчеркнула карикатурность образа. Пестрые вещи, жемчужное колье, богато украшенный ридикюль - это стиль возрастной женщины, которой далеко за 60 лет. Несмотря на то, что наряд и аксессуары Нетребко стоят нескромных денег, изделия от дольче-габанов не украшают певицу, а наоборот, простят. Надо заметить, что модный бум на цветочный принт уже позади, но если любовь к бутонам неутомима, их (как и в случае Филиппа Киркорова) нужно комбинировать с более лаконичными вещами. Например, блузка с цветочным принтом и однотонная юбка, более спокойная обувь и сумка, которые не бросаются в глаза. Иначе велик риск, что злые языки назовут вас не только клумбой, но и погребальным венком.

ГЛЮКОЗА

Глюкоза. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Просто картинка из глянцевого журнала! Когда у тебя идеальная фигура и ноги от ушей, как у Глюкозы, можно позволить себе самые "голые" наряды. Платье, конечно, на грани - без охраны в таком не ходи. Для прогулки по городу этот образ не подойдет, но для отпуска на море - идеальный вариант. Разрезы сейчас в тренде, а завязки ультрамодны не только на платьях, но и купальниках. Но будьте осторожны: "голые" look-и хороши на астеничных фигурах до 44 размера, в противном случае есть риск выглядеть пошло.

ТАТЬЯНА БРУХУНОВА

Татьяна Брухунова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Молодая жена Евгения Петросяна не перестает будоражить публику своими замысловатыми образами. Я не первый раз комментирую ее look-и, критикуя за "бабушкин гардероб", и каждый раз нарываюсь на гнев Татьяны в соцсетях: видимо, она тщательно следит за публикациями о себе. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать: Татьяна, ничего личного!

Впрочем, сейчас мне вновь не за что похвалить супругу юмориста. Платье в сплошных оборках, рюшах и воланах уж больно спорное и напоминает ночную рубашку в ретро-стиле. Единственный его плюс - для летних прогулок это довольно комфортный вариант: всё продувается, да и плечики не обгорят. Роговая оправа очков не сочетается с принтом наряда, сумка безакцентная - в этом образе она должна быть ярче. А вот бордовые туфли в этот образ вписываются удачно.

АЛЕКСАНДР РОГОВ

Александр Рогов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ох и задали вы мне задачку - стилист комментирует стилиста! Ладно, попробуем быть объективны. Если говорить о шортах, то мужчинам рекомендуется носить длину до колен, или максимум на 5 см выше колена, в случае невысокого роста допустимо и на 10 см выше: тогда модель не будет укорачивать ноги. Александр Рогов - творческий человек: он умеет филигранно маневрировать между разными стилями в одежде и, даже нарушая правила, выглядеть максимально стильно. В данном случае, рубашка оверсайз с короткими шортами представляет собой сложное сочетание, но аутфит смотрится смело и гармонично. Однако, повторять его кому-либо не рекомендую: это тот случай, когда все очень индивидуально.

Радует, что Александр не интегрировал в этот образ свои излюбленные до дыр ботинки на 10-сантиметровых каблуках. Ну а модники и модницы наверняка отметили дорогущую брендовую сумку, узнаваемую по непременно расстегнутому замку - это особая примета обладателей аксессуаров мирового бренда.