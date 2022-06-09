Росгвардия показала, как саперы ведут инженерную разведку на Украине

За неделю саперы Росгвардии уничтожили более тысячи неразорвавшихся боеприпасов, что остаются после обстрелов украинских националистов в населенных пунктах Харьковской области. Фото: Росгвардия

За неделю саперы Росгвардии уничтожили более тысячи неразорвавшихся боеприпасов, что остаются после обстрелов украинских националистов в населенных пунктах Харьковской области.

«Среди уничтоженных боеприпасов артиллерийские снаряды, минометные мины, выстрелы к гранатометам, снаряды РСЗО «Град» и «Ураган», - перечисляют в пресс-службе Росгвардии.

Инженерно-саперная разведка воинам Росгвардии в освобожденных населенных пунктах Харьковской области проводится ежедневно. Особо опасные боеприпасы саперы Росгвардии уничтожают на специально оборудованной площадке, находящейся на удалении от населенных пунктов и максимальной дальности разлета осколков.

На прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что отряды разминирования Вооруженных Сил России и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

За время проведения спецоперации саперами проверено: 2 899,27 гектара, обнаружено и обезврежено 15 087 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 306.

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