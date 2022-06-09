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Политика9 июня 2022 8:27

Росгвардия показала, как саперы ведут инженерную разведку на Украине

Военнослужащие разминируют села Харьковской области после каждого обстрела украинских националистов
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
За неделю саперы Росгвардии уничтожили более тысячи неразорвавшихся боеприпасов, что остаются после обстрелов украинских националистов в населенных пунктах Харьковской области. Фото: Росгвардия

За неделю саперы Росгвардии уничтожили более тысячи неразорвавшихся боеприпасов, что остаются после обстрелов украинских националистов в населенных пунктах Харьковской области. Фото: Росгвардия

За неделю саперы Росгвардии уничтожили более тысячи неразорвавшихся боеприпасов, что остаются после обстрелов украинских националистов в населенных пунктах Харьковской области.

«Среди уничтоженных боеприпасов артиллерийские снаряды, минометные мины, выстрелы к гранатометам, снаряды РСЗО «Град» и «Ураган», - перечисляют в пресс-службе Росгвардии.

Инженерно-саперная разведка воинам Росгвардии в освобожденных населенных пунктах Харьковской области проводится ежедневно. Особо опасные боеприпасы саперы Росгвардии уничтожают на специально оборудованной площадке, находящейся на удалении от населенных пунктов и максимальной дальности разлета осколков.

На прошедшем брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев отметил, что отряды разминирования Вооруженных Сил России и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов.

За время проведения спецоперации саперами проверено: 2 899,27 гектара, обнаружено и обезврежено 15 087 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки – 306.

ТРАНСЛЯЦИЯ

Военная спецоперация на Украине 9 июня 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 9 июня 2022 года (подробности)

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