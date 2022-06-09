Мухи с несварением портят русскую графику

Многообещающее название "Усы властелина" оказалось кликбейтом к 350-летию Петра Первого, которое отмечается 9 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Третьяковская галерея на собственном примере доказывает, что верить привлекательным заголовкам не следует. В главном корпусе открылись две новые выставки. Одна с многообещающим названием, вторая - с малообещающим.

В честь юбилея императора многие музеи поскребли по сусеками, вот и Третьяковка не отстала и пообещала нечто оригинальное. Правда, дальше названия дело не пошло. Фото: Иван МАКЕЕВ

Увы, многообещающее название "Усы властелина" оказалось кликбейтом к 350-летию Петра Первого, которое отмечается 9 июня. В честь юбилея императора многие музеи поскребли по сусеками, вот и Третьяковка не отстала и пообещала нечто оригинальное. Правда, дальше названия дело не пошло. Интересную идею о том, что "форма усов менялась в зависимости от здоровья настроения государя" зрителю придется проверять самому на основании нескольких портретов, скульптурного изображения и двух гравюр из коллекции Михаила Сеславинского. Каким образом гравюра "Занимательная свадьба карликов" и "Особый способ Петра I предотвратить ношение длинной одежды" повлияли на ношение усов - не уточняется. Хотя экспликация настаивает: "Редкие образцы гравюр показывают важные для нашей темы исторические эпизоды".

Интересную идею о том, что "форма усов менялась в зависимости от здоровья настроения государя" зрителю придется проверять самому на основании нескольких портретов, скульптурного изображения и двух гравюр из коллекции Михаила Сеславинского. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Такое ощущение, что название выставке придумали в последний день, - поделились впечатлениями гости одиннадцатого зала.

Не согласиться трудно. Но остается надежда, что тема усов когда-нибудь будет раскрыта.

Третьяковская галерея на собственном примере доказывает, что верить привлекательным заголовкам не следует. Фото: Иван МАКЕЕВ

А вот выставку «Мастера возрождения. Реставрация графики. 2010 – 2022» в отделе графики тоже, наверное, можно было назвать позавлекательнее: например, "Под мухой" или те же "Усы властелина", если подразумевать под "властелином" вовсе не Петра, а зловредных усатых насекомых, наносящих графике наибольший урон.

Руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский. Фото: Иван МАКЕЕВ

За существующим наукообразным заголовком скрывается настолько прекрасное и интересное, что хочется рекомендовать всем - хватать детей и бежать сюда. Впервые зрителям увлекательно показали, как трудятся реставраторы. К ста шестидесяти работам, раскинувшимся на шесть залов, прилагается впечатляющая инфографика: как выглядел рисунок до и что с ним стало после.

Портрет художницы Натальи Гончаровой выполнен из всего, что попалось под руку: опилки, афиши, волосы... За годы к картине так приложились насекомые, что их можно было бы считать соавторами коллажа. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Жемчужина экспозиции - портрет художницы Гончаровой, работы Ларионова. Сложный коллаж, состоящий из обрывков газет, ткани, опилок и настоящих локонов - сильно страдал: за сто лет бумага пожелтела, вздулась и, самое страшное, буквально кишела экскрементами всевозможных насекомых.

Ситуацию усугубляло то, что портрет пользовался популярностью и постоянно гастролировал по выставкам.

- У нас просто не было возможности подобраться к ней, - жаловались сотрудники музея.

Помогла пандемия. Гастроли приостановились. Поэтому Гончарову "уложили" на лечение и за два года реанимировали. Отмыли лист бумаги от коричневых выгоревших следов; постирали черную рубашку, сделанную из рубахи Михаила Ларионова. (Вуаля - она оказалась не черной, а полосатой). Помыли и прочесали локон, лишний раз убедившись, что мемуаристы правы: Гончаров была жгучая шатенка и волосы даже через сто с лишним лет не потеряли свой цвет.

Инструменты реставратора. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Но самым сложным этапом работы было удаление следов жизнедеятельности шестиногих существ на портрете.

- Работая над этой картиной - мы биологами стали, - смеется реставратор Инна Соловова. - Научились "по следам" определять не только вид насекомого, но и состояние здоровья.

Обычную кучку можно легко убрать скальпелем. Совсем другое дело, если у мухи было несварение и она оставила жидкий след, который въедается глубоко в структуру бумаги. Для ликвидации такого пятна приходится составлять свой химический раствор. Причем, для каждого "следа" требуется готовить индивидуальный состав.

Проект здания Казанского вокзала в Москве. Эту кальку Алексея Щусева справедливо относят к разряду "спасенышей". Фото: Евгения КОРОБКОВА

Впрочем, принцип "мухи отдельно - картины отдельно" работает здесь не всегда. Скажем, хранители как зеницу ока берегут маленькую золотистую мушку, приклеившуюся к одному из рисунков Михаила Врубеля. Во время большой выставки на Крымском валу - ходили чуть ли не каждый час проверять: цело ли насекомое.

В общем, дело тонкое, поэтому именно мастера отдела графики считаются асами среди реставраторов. Одно дело - приводить в чувство холст и масло. Но совсем другое дело - возвращать к жизни хрупкую, как крыло бабочки, бумагу; укреплять осыпающуюся гуашь; промывать (!) акварель; собирать разодранную на клочки кальку.

Реставратор Алина Тейс. Фото: Евгения КОРОБКОВА

- К нам тут попали чертежи, которые сто лет хранились в сарае. Запах был такой, что приходилось в респираторах работать, - шокирует художник-реставратор Алина Тейс.

На выставке представлены не только ожившие шедевры, но инструменты реставратора. Здесь можно узнать, зачем мастерам чугунные утюги, морские голыши, маникюрные наборы и как подклеить кусочек бумаги, чтобы было совсем незаметно. А еще снят познавательный фильм про поэтапное возвращение рисунков к жизни.

Зритель у картины. Фото: Евгения КОРОБКОВА

Выставка открыта с 27 мая по 13 ноября 2022 по адресу: Лаврушинский переулок, 10, залы 49–54