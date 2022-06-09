Минобороны: в Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ Фото: REUTERS

Вооруженные Силы России c подразделениями ЛНР и ДНР продолжают равномерное наступление по всей линии фронта спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

- В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники, - заявил на прошедшем брифинге журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что высокоточными ракетами воздушного базирования также за сутки уничтожены: два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздолвка Донецкой Народной Республики, склад боеприпасов в районе Парасковиевка Луганской Народной Республики, а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ, более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское Луганской Народной Республики», - перечислил представитель Минобороны.

Конашенков отметил боевую работу сил противовоздушной обороны, что сбили самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Донецкой Народной Республики и 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, которыми пытались проводить разведку подразделения ВСУ по всему Донбассу.

«Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч»», - добавил Конашенков.

На брифинге также уточнили, что ракетные войска и артиллерия за сутки поразили: 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники, ликвидированы 300 националистов, наведенная ими переправа через Северский Донец и десятки орудий разных систем.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

193 - самолета.

130 - вертолетов.

1163 - беспилотных летательных аппарата.

336 - зенитных ракетных комплексов.

3471 - танк и других боевых бронированных машин.

493 - установки реактивных систем залпового огня.

1834 - орудия полевой артиллерии и миномета.

3512 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Инженерные подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.

Отметим, Национальный парк «Святые горы» тянется вдоль Северского Донца. Живописные леса и меловые горы украшают золотые купола Свято Успенского мужского монастыря, которому в 2004 году был дан статус лавры. Единственной отраслью экономики Святогорска на Украине был туризм.